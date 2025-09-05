Sauera mrzeli nepremenené šance. Na víťazstvo nad Nemeckom bude spomínať do konca života - VIDEO, FOTO

Mladík mal v úvodnom polčase dve obrovské šance, no svoje strely poslal priamo na gólmana Olivera Baumanna.
Zápas Slovensko - Nemecko (futbal - kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026)
Leo Sauer sa výborne uvoľnil cez Nnamdiho Collinsa v zápase Slovensko - Nemecko v A-skupine kvalifikácie o postup na MS vo futbale 2026. Bratislava (Národný futbalový štadión), 4. september 2025. Foto: SITA/AP.
Slovensko Futbal Futbal z lokality Slovensko

Slovenská futbalová reprezentácia sa postarala o obrovské prekvapenie, keď na úvod svojej kvalifikačnej skupiny zdolala na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave favorizované Nemecko 2:0.

Hostia predviedli bezduchý výkon s minimom vyložených šancí. Pozorný bol brankár Martin Dúbravka i obranná štvorica. V útoku robili problémy David Strelec a len 19-ročný Leo Sauer.

Práve tento mladík mal v úvodnom polčase dve obrovské šance, no svoje strely poslal priamo na gólmana Olivera Baumanna.

Šťastie pri ňom nestálo ani pri ďalšej akcii a po sérii odrazov ju zmätení Nemci odkopli čo najďalej.

Kooperácia na ľavej strane v podaní Dávida Hancka a jeho nakopavaných lôpt na Sauera robila Nemcom problémy a tínedžer ich neraz vycvičil.

Gól síce nestrelil, ale v debutovom zápase ako člen základnej zostavy slovenského seniorského národného tímu predviedol skvelý výkon.

Zápas Slovensko - Nemecko (futbal - kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026)
Zápas Slovensko - Nemecko (futbal - kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026)
Zápas Slovensko - Nemecko (futbal - kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026)
Zápas Slovensko - Nemecko (futbal - kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026)

Chcel skórovať

„Som rád, že pri mojej premiére v základe sme zvládli takýto zápas. Určite na to budem spomínať do konca života,“ uviedol hráč Feyenoordu Rotterdam s tým, že na tribúne mal aj rodičov.

Vyzdvihol taktiku, ktorú Slováci použili na Nemcov, a takisto presing. Všetci podľa neho nechali na ihrisku úplne všetko.

Mrzeli ho jeho nepremenené šance. „Najradšej by som všetky tri zakončil gólom. To je jedna z vecí, na ktorých musím stále pracovať.“

Skvelý pocit

Sauer si zahral proti najväčším menám, proti ktorým ešte nemal tú česť nastúpiť vo svojej zatiaľ krátkej futbalovej kariére. „Užil som si to a to, že sme dokázali vyhrať, je naozaj skvelé.“

„Nesmeli sme ich podceniť. Museli sme dať do toho všetko a hrať od začiatku. Nakoniec z toho vzišlo víťazstvo, takže je to skvelý pocit,“ uzavrel Sauer, ktorý sa môže onedlho stáť oporou reprezentačného „áčka“.

Napriek famóznej a nečakanej výhre však Slováci nemôžu zaspať na vavrínoch a musia sa dôkladne pripraviť na duel v Luxembursku, ktorý chcú takisto vyhrať.

Ďalší súboj odohrajú zverenci Francesca Calzonu už v nedeľu 7. septembra od 20.45 h na pôde Luxemburska.

V októbri ich čakajú zápas proti Severnému Írsku a odveta proti Luxembursku.

Súboje o postup na svetový šampionát zakončia o mesiac neskôr – najskôr privítajú Severné Írsko a o ďalšie tri dni nastúpia v Nemecku.

