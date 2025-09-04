Futbal: Slovensko - Nemecko / ONLINE (kvalifikácia o postup na MS 2026) - VIDEO, FOTO

Výsledok prvého zápasu slovenskej reprezentácie v kvalifikácii o postup na MS vo futbale 2026.
SITA Webnoviny
SITA Webnoviny
2 min. čítania
Brankár Martin Dúbravka v drese slovenskej futbalovej reprezentácie.
Brankár Martin Dúbravka v drese slovenskej futbalovej reprezentácie. Foto: archívne, Jakob Åkersten Brodén/TT News Agency via AP.
Slovensko Futbal Futbal z lokality Slovensko

Futbalisti Slovenska hrajú vo štvrtok od 20.45 proti favorizovanému Nemecku svoj prvý zápas v kvalifikácii o postup na svetový šampionát v roku 2026.

Tréner Francesco Calzona má k dispozícii 26 hráčov, dobrou správou je návrat Matúša Bera, Lászlóa Bénesa a Ondreja Dudu, ale chýbajú Tomáš Suslov, Denis Vavro, Lukáš Haraslín aj Ivan Schranz. Ďalšími súpermi Slovenska v základnej A-skupine sú ešte Severné Írsko a Luxembursko, priamo na svetový šampionát postúpi jej víťaz a druhý tím pôjde do baráže.

Ďalší duel odohrajú Calzonovi zverenci už v nedeľu 7. septembra od 20.45 na pôde Luxemburska. V októbri ich čakajú opäť dva zápasy (10. október 2025: Severné Írsko – vonku, 13. október 2025: Luxembursko – doma) a súboje o postup na svetový šampionát zakončia o mesiac neskôr – 14. novembra privítajú Severné Írsko a o tri dni nastúpia v Nemecku.

Futbal (výsledok): Kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026

  • hrá sa od 20.45

Slovensko – Nemecko

  • Bratislava (Národný futbalový štadión)

Góly:

Žlté karty:

Strely celkovo (na bránu): 0:0 (0:0), rohové kopy: 0:0, ofsajdy: 0:0, držanie lopty (v %): 50 – 50, rozhodcovia:

Zostavy:
Slovensko:
Nemecko:

I. polčas

  • zápas vám prinesieme online (minúta po minúte) od 20.45
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Slovensko a kvalifikácia o postup na MS vo futbale

Slovenský futbal má za sebou sedem kvalifikácií na MS v novodobej samostatnej histórii. Úspešná bola jediná – o postup na MS 2010 v Juhoafrickej republike. Slovensko bolo pred žrebom tejto kvalifikácie až v piatom výkonnostnom koši, ale nakoniec vyhralo svoju skupinu v konkurencii Slovinska, Česka, Poľska, Severného Írska a San Marína.

Slovensko v kvalifikácii o postup na MS vo futbale 2026:

  • program a výsledky

4. september 2025: SLOVENSKO – Nemecko (20:45)
7. september 2025: Luxembursko – SLOVENSKO (20:45)
10. október 2025: Severné Írsko – SLOVENSKO (20:45)
13. október 2025: SLOVENSKO – Luxembursko (20:45)
14. november 2025: SLOVENSKO – Severné Írsko (20:45)
17. november 2025: Nemecko – SLOVENSKO (20:45)

Viac k osobe: Francesco Calzona
Firmy a inštitúcie: Slovenská futbalová reprezentácia
Okruhy tém: Kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026 MS vo futbale 2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk