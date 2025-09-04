Futbal: Slovensko - Nemecko / ONLINE (kvalifikácia o postup na MS 2026) - VIDEO, FOTO

Futbalisti Slovenska hrajú vo štvrtok od 20.45 proti favorizovanému Nemecku svoj prvý zápas v kvalifikácii o postup na svetový šampionát v roku 2026.
Slovenskí futbalisti vstupujú do kvalifikácie MS 2026 s odhodlaním a vierou vo vlastné sily
Tréner Francesco Calzona má k dispozícii 26 hráčov, dobrou správou je návrat Matúša Bera, Lászlóa Bénesa a Ondreja Dudu, ale chýbajú Tomáš Suslov, Denis Vavro, Lukáš Haraslín aj Ivan Schranz. Ďalšími súpermi Slovenska v základnej A-skupine sú ešte Severné Írsko a Luxembursko, priamo na svetový šampionát postúpi jej víťaz a druhý tím pôjde do baráže.
Takto Karhan pred 20 rokmi dvomi gólmi pokoril Nemcov. Sokoli, skúste to dnes napodobniť - VIDEO
Ďalší duel odohrajú Calzonovi zverenci už v nedeľu 7. septembra od 20.45 na pôde Luxemburska. V októbri ich čakajú opäť dva zápasy (10. október 2025: Severné Írsko – vonku, 13. október 2025: Luxembursko – doma) a súboje o postup na svetový šampionát zakončia o mesiac neskôr – 14. novembra privítajú Severné Írsko a o tri dni nastúpia v Nemecku.
Futbal (výsledok): Kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026
- hrá sa od 20.45
Slovensko – Nemecko
- Bratislava (Národný futbalový štadión)
I. polčas
- zápas vám prinesieme online (minúta po minúte) od 20.45
Slovensko a kvalifikácia o postup na MS vo futbale
Slovenský futbal má za sebou sedem kvalifikácií na MS v novodobej samostatnej histórii. Úspešná bola jediná – o postup na MS 2010 v Juhoafrickej republike. Slovensko bolo pred žrebom tejto kvalifikácie až v piatom výkonnostnom koši, ale nakoniec vyhralo svoju skupinu v konkurencii Slovinska, Česka, Poľska, Severného Írska a San Marína.
Najťažšia kvalifikácia, aká existuje. Šéf SFZ si praje, aby Slováci pripomenuli boje o Afriku
Slovensko v kvalifikácii o postup na MS vo futbale 2026:
- program a výsledky
4. september 2025: SLOVENSKO – Nemecko (20:45)
7. september 2025: Luxembursko – SLOVENSKO (20:45)
10. október 2025: Severné Írsko – SLOVENSKO (20:45)
13. október 2025: SLOVENSKO – Luxembursko (20:45)
14. november 2025: SLOVENSKO – Severné Írsko (20:45)
17. november 2025: Nemecko – SLOVENSKO (20:45)