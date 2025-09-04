Skvelí Slováci, bezradní Nemci. Futbal opäť raz ukázal, že nemá logiku - KOMENTÁR

Komentár k zápasu Slovensko – Nemecko 2:0.
Karol Jakubovič
Redaktor športovej redakcie
Zápas Slovensko - Nemecko (futbal - kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026)
Radosť slovenských reprezentantov po góle Dávida Strelca na 2:0 v zápase proti Nemecku v kvalifikácii o postup na MS vo futbale 2026. Bratislava (Národný futbalový štadión), 4. september 2025. Foto: SITA/AP.
Zápas Slovensko - Nemecko (futbal - kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026)
Zápas Slovensko - Nemecko (futbal - kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026)
Zápas Slovensko - Nemecko (futbal - kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026)
Zápas Slovensko - Nemecko (futbal - kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026)

Štvrtkový večer na Tehelnom poli sa hrubým písmom zapíše do histórie slovenského futbalu. Pamätám si úspešný duel v Prahe v roku 2009 a následné postupové víťazstvo v poľskom Chorzowe, výhru v Juhoafrickej republike nad Talianskom, či „takmer“ postup cez Anglicko na ostatnom európskom šampionáte. Triumf nad Nemeckom možno nebude v konečnom zúčtovaní na postup na MS stačiť, no pre slovenský futbal je extrémne dôležitý. Tu a teraz.

FUTBAL MS: Slovensko - Nemecko
Slovenský reprezentant Dávid Strelec sa teší zo svojho gólu v sieti Nemecka v zápase A-skupiny v kvalifikácii o postup na MS vo futbale 2026. Bratislava (Národný futbalový štadión), 4. september 2025. Foto: SITA/Milan Illík.

Oprášená vlna pozitivity

Atmosféra okolo „sokolov“ nebola v ostatných mesiacoch ideálna. Prakticky od ME 2024 sa na plecia hráčov a trénera Calzonu znášalo viac kritiky ako pochvalných slov. V značnej miere bola zaslúžená, pretože výsledky, hra a nominačné rošády mali ďaleko od optima. Slováci však Nemcov absolútne zaslúžene zdolali a skvelým večerom sfúkli nie len extrémne silného súpera, ale aj zaprášenú pozitivitu okolo národného tímu.

Zápas Slovensko - Nemecko
Foto: SITA/Patrik Mindžák.

Futbal naozaj nemá logiku

Zázračný večer v Bratislave opäť raz ukázal, že tvrdenie „futbal nemá logiku“ je postavené na pevných základoch. Zisku troch bodov pred duelom naozaj nič nenasvedčovalo. Zranenia viacerých nosných hráčov, otázna forma viacerých nominovaných, večná téma postu pravého obrancu, pretlak superhviezd na strane súpera. Jednoducho, nikto futbalovo príčetný nemohol seriózne predikovať, že to takto vypáli. Podstatné však je, že v tento scenár verili hráči a celý realizačný tím.

Zápas Slovensko - Nemecko (futbal - kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026)
Slovenský reprezentant Dávid Hancko sa teší zo svojho gólu v sieti Nemecka v zápase A-skupiny v kvalifikácii o postup na MS vo futbale 2026. Bratislava (Národný futbalový štadión), 4. september 2025. Foto: SITA/AP.

Fantastické indivuduálne výkony

Klobúk dole pred taktickým prístupom, ktorý zvolil kouč Calzona. Ukázali sme futbalovú modernu, hrali sme odvážne, kolmo, komplexne, koncentrovane, s nasadením a na správnej emočnej vlne. Talian ukázal kritikom, že je mužom na správnom mieste. Herná dominancia v zápase proti tak silnému súperovi nie maličkosť.

Individuálne výkony Strelca, Hancka, Sauera, Ďuriša, Dúbravku, Škriniara ,Gyömbéra a ďalších boli fantastické. Nemecké hviezdy na čele s Rüdigerom upadli do polohy menom bezmocnosť. Aktuálna partia, čiastočne ohmataná generačnou výmenou, ukázala, že vie hrať svetový futbal proti svetovým tímom.

Cesta bude pomerne krátka, no náročná

Známe športové klišé hovorí, že každá radosť trvá do polnoci, potom sa treba pripravovať na ďalší zápas. Platí to aj teraz. Ak Slováci nezaberú naplno v Luxembursku, cena troch bodov proti Nemecku výrazne klesne.

Zápas Slovensko - Nemecko (futbal - kvalifikácia o postup na MS vo futbale 2026)
Leo Sauer sa výborne uvoľnil cez Nnamdiho Collinsa v zápase Slovensko – Nemecko v A-skupine kvalifikácie o postup na MS vo futbale 2026. Bratislava (Národný futbalový štadión), 4. september 2025. Foto: SITA/AP.

Bitka o Mundial sa ešte len začala. Bude nezvyčajne rýchla, dynamická, veď zápasy idú v rýchlom slede. Začali sme ju dobre. Ak podáme v nedeľu v Luxemburgu a potom aj v októbri v severoírskom Belfaste, taký výkon ako dnes, som si istý, že 13. októbra bude v Trnave zápas Slovensko – Luxembursko vypredaný.

