Strelec Strelec mal prsty v oboch góloch. Hlavná je nula vzadu a tri body v tabuľky, myslí si - VIDEO

Štvrtkový večer na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave patril slovenskej reprezentácii. Tá vstúpila do kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta do Kanady, Mexika a USA triumfom nad favorizovaným výberom Nemecka 2:0. Góly Slovákov strelili v prvom polčase Dávid Hancko a po zmene strán Dávid Strelec.
Lavína kritiky na bezduchých Nemcov. Ani minútu som neveril, že zvíťazíme, vravel Schweinsteiger - FOTO
Dvadsaťštyriročný Strelec „mal prsty“ aj v prvom presnom zásahu slovenského družstva, keďže práve od neho sa lopta dostala práve k autorovi presného zásahu Hanckovi.
„Tento zápas mi vyšiel, ale hlavné je, že vyšiel celému mužstvu. Som rád, že to takto dopadlo, že sme vzadu uhrali nulu a za tri body,“ komentoval v mixzóne po fantastickom triumfe, ktorý v hľadisku sledovali cez 20-tisíc divákov.
Zaujímavosťou je, že po nedávnom prestupe zo Slovana Bratislava do anglického FC Middlesbrough ešte neodohral v novom pôsobisku ešte ani jeden duel a vo štvrtok opäť hviezdil na trávniku, ktorý dôverne pozná. Na bratislavskom Tehelnom poli.
„Fyzicky to bol náročný zápas, ale myslím si, že sme všetci dobre pripravení. Myslím si, že sme sa Nemcom vyrovnali. Možno sme boli aj o niečo lepší, lebo sme mali viac šancí. Z našej strany to bol výborný zápas,“ pokračoval rodák z Nových Zámkov, ktorí do seniorského futbalu vstúpil v Slovane Bratislava a medzičasom pôsobil už aj v Taliansku.
Sauera mrzeli nepremenené šance. Na víťazstvo nad Nemeckom bude spomínať do konca života - VIDEO, FOTO
Slovenskí futbalisti v úvode bojov o svetový šampionát zaskočili topfavorita a pripravili mu vôbec prvú prehru vonku v kvalifikáciách o postup na MS. V bojoch o „mundial“ mali Nemci doteraz na svojom konte len tri prehry a všetky doma. Pred štvrtkom naposledy v kvalifikácii MS podľahli výberu Severného Macedónska v závere marca 2021 v Duisburgu.
„Prekvapilo ma trochu, že práve proti nemeckej defenzíve sme si vytvorili toľko šancí. Naštudovali sme si ich a vedeli sme, že majú vzadu nejaké problémy. Vedeli sme, že dopredu sú fantastickí a majú rýchle napádanie. Ale to prináša aj chyby vzadu a tie sme sa snažili využiť,“ prezradil Strelec.
Futbal: Zápas Slovensko - Nemecko má šokujúci výsledok, naše víťazstvo gólmi zariadili Hancko a Strelec - VIDEO, FOTO
Jeho gól z 55. minúty bol výstavný, umlčal ním nemecký tím. „Videl som, že predo mnou je Norbi (Gyömbér, pozn.) a fantasticky vyhral súboj. Prišla mi lopta, prvým dotykom, myslím bruchom, som si ju posunul a potom už som mal výhodu, lebo som bol otočený smerom na brankára. Videl som priestor na zadnej tyči, tak som to ‚obalil‘,“ opísal gólový okamih.
Na futbalovú reprezentáciu Slovenska čaká už v nedeľu 7. septembra ďalšia prekážka na ceste za vytúženým postup na MS 2026. V Luxemburgu nastúpi o 20.45. h proti Luxembursku, ktoré vo štvrtok doma podľahlo Severnému Írsku 1:3 a prišlo aj o vylúčeného stopára Seida Koraca. Ten v nedeľu hrať nemôže.