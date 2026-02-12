Fínske médiá: Náš výkon proti Slovákom mal ďaleko od výkonu štyroch valcov - VIDEO, FOTO

Fínske médiá reagujú na prehru so Slovákmi (1:4) v úvode hokejového turnaja na ZOH 2026.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
HOKEJ ZOH: Slovensko - Fínsko
Fínsky tréner Antti Pennanen (v strede) akoby tušil, že niečo nie je v poriadku. Fíni prehrali so Slovákmi 1:4 na úvod olympijského hokejového turnaja mužov v Miláne. Foto: SITA/AP
Katastrofálny úvod do turnaja alebo zadrhnutý stroj, ktorý bežal na polovičný výkon. Fínske médiá boli vo svojich príspevkoch kritické po prehre svojich hokejistov so Slovákmi v prvom zápase mužského hokejového turnaja v talianskom Miláne (1:4).

“Takýto začiatok nezdvihne sebavedomie. Náš tím si síce vytvoril dostatok šancí na skórovanie, ale ich zakončenie bolo slabé. Puk naši hráči nedostali ani do poloprázdnej bránky,” napísal fínsky vysielateľ YLE. Rovnaký zdroj uviedol, že najväčší problém vo fínskom útočnom reťazci bola prvá formácia s Mikaelom Granlundom, Roopem Hintzom a Mikkom Rantanenom.

Fotogaléria k článku:

Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko
Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko
41 fotografií v galérii
Hokej na olympiáde: Slovensko - Fínsko

Prvý útok sa nenašiel

“Nenašli spoločnú reč, hoci toto trio hralo spolu v minulej sezóne za Dallas Stars. Fínsky útok má hĺbku, ale prvá formácia musí hrať tvrdo a rýchlo, ak chcú Levy uspieť. Granlund odohral dobrých 17 minút, Hintz a Rantanen niečo cez 15 minút. Rantanen je jeden z najlepších krídelníkov na svete a mal by hrať viac ako 15 minút na zápas,” doplnil redaktor YLE Tommi Seppälä.

Iba polovičný výkon

Denník Italehti píše, že fínsky hokejový stroj bežal na polovičný výkon. „Bolo to ďaleko od plného výkonu štyroch valcov. Na začiatku tretej tretiny mali Lions stále dobrú dynamiku , ale tá sa zrútila do jednostranného štartu a podpriemerného výkonu. Po roku zlých skúseností na Turnaji štyroch národov sa teraz po prehre so Slovenskom obruč nad naším tímom zase začína sťahovať. Čas na nápravu je, ale nie je ho veľa,” uviedol Lassi Kuisma z Italehti.

Helsingin Sanomat tvrdí, že turnaj sa pre obhajcu zlatých medailí začal najhorším možným spôsobom a že prehra so Slovákmi rozhodne je veľké prekvapenie. Porovnanie kvality oboch tímov na základe hráčskych skúseností zo zápasov v NHL je výrazne na strane Fínska.

Rozdiel v kvalite

“V hokeji je všetko možné, ale toto by sa nemalo stávať. Slovensko má kvalitných hráčov, ale jeho tím je ďaleko od slávy minulých rokov. Juraj Slafkovský je síce žiarivá mladá hviezda NHL, ale za ním úroveň rýchlo klesá. Rozdiel medzi Fínmi a Slovákmi s pár hráčmi z NHL na ľade nebol viditeľný,“ kriticky uviedol Juuso Savilaakso a ďalej pokračoval:

„Fínsky tím by mal byť schopný ukorčuľovať a zdolať mužstvo slovenského kalibru na malom štadióne. Naši hokejisti sa snažili hrať až príliš sofistikovaný hokej. Slovensko bolo odvážnejšie a otvorenejšie. Levy nevyžarovali bojovnosť. Absentoval rýchly prechod cez stredné pásmo, hráči boli nútení páliť puky do útočného pásma. Rýchly prechod cez stredné pásmo chýbal a tým aj možnosti na kombinačný hokej s rýchlejším zakončením,” dodal rovnaký autor.

Fotogaléria k článku:

Milan Cortina Olympics Luge
Milan Cortina Olympics Alpine Skiing
Milan Cortina Olympics Luge
31 fotografií v galérii
Milan Cortina Olympics Biathlon

Čas na zlepšenie

Fínov čaká druhé vystúpenie v B-skupine na ZOH 2026 v piatok na pravé poludnie proti Švédom. Ak chcú ešte pomýšľať na priamy postup do štvrťfinále z prvého miesta v skupine, musia bezpodmienečne vyhrať.

“Nebudeme sa tváriť, že sa nič nestalo, ale ideme ďalej. Turnaj sa len začína a my máme dostatok priestoru na zlepšenie,” povedal tréner Fínov Antti Pennanen.

