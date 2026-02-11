Fínsky útočník verí v zlato. S touto partiou máme cieľ vyhrať celý turnaj, vraví Hintz

Turnaj štyroch krajín Roopemu Hintzovi nevyšiel rovnako ako celému fínskemu tímu.
HOKEJ ZOH: Roope Hintz
Roope Hintz v drese tímu NHL Dallas Stars. Foto: SITA/AP
Fíni v meraní síl elitného kvarteta tímov na vlaňajšom Turnaji štyroch krajín skončili na poslednom mieste, hoci zdolali úhlavného severského rivala Švédov 4:3 po predĺžení.

Útočník Roope Hintz sa vtedy predstavil na krídle druhého útoku s centrom Sebastianom Ahom a Patrikom Lainem.

S Granlundom a Rantanenom

Po roku nastala iná situácia. Hintz bude na zimnej olympiáde v Miláne korčuľovať ako center v elitnej formácii Fínska, ktoré sa v stredu podvečer predstaví proti Slovensku v úvodnom zápase mužského olympijského turnaja.

Na krídlach bude mať dvoch bývalých spoluhráčov z Dallasu Mikaela Granlunda a Mikka Rantanena. Tieto mená by mali byť zárukou kvalitnej hry aj strieľania gólov.

„Je skvelé, že začnem turnaj práve s týmito dvoma hráčmi. Odohrali sme spolu veľa ťažkých zápasov aj v play-off. Vieme, čo od seba očakávať. Vynasnažím sa využiť čo najlepšie moje korčuľovanie. Mikke a Mikko majú veľa silných hokejových vlastností. Ak ich tiež využijú v prospech formácie aj celého tímu, bude to dobré,“ povedal Hintz na webe fínskeho Yle.

Vie meniť pozíciu

„Má silné korčuľovanie. Vie sa aj zo stredu natlačiť pred bránku. Niektorí centri sa vedia lepšie zapájať do hry aj ako krídelníci. Myslím si, že s Granlundom si môže pokojne meniť pozície a bude to fungovať,“ vyhlásil fínsky hokejový expert Kari Jalonen.

„Myslím si, že útočná reťaz z Dallasu bola dobrá voľba. Teraz už len rozohrať sa čo najlepšie, aby to fungovalo,“ dodal Kari Jalonen.

Debut na ZOH

Roope Hintz má 29 rokov, ale na zimných olympijských hrách ho čaká debut. Dosiaľ reprezentoval len na majstrovstvách sveta do 20 rokov, dokonca je zlatý medailista zo šampionátu v roku 2016. V Dallase hrá od sezóny 2018/2019 a doteraz si v NHL pripísal 175 gólov a 202 asistencií.

„Vždy som chcel hrať na olympiáde a teraz som tu. Je to ešte výnimočnejšie, že tu mám veľa priateľov a tiež spoluhráčov, s ktorými som prešiel juniorskou reprezentáciou. Ak sa pozriem na túto odhodlanú partiu, iný cieľ ako víťazstvo na celom turnaji si nemôžeme dať. Dáme do toho všetko a spoločne pôjdeme za úspechom,“ optimisticky dodal Hintz.

