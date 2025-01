FC Liverpool v jednej z najsledovanejších štatistík prekonal rekord Premier League

Futbalisti anglického klubu FC Liverpool zvíťazili v sobotňajšom zápase 22. kola Premier League na ihrisku Brentfordu FC 2:0 a upevnili si vedúcu priečku tabuľky. Vynikajúcim ťahom sa opäť raz blysol jeho manažér Arne Slot, ktorý do záverenčnej tretiny duelu nasadil striedajúceho Darwina Núñeza a práve on dvomi gólmi v nadstavenom čase zlomil odpor domáceho tímu.

Skórovali až po rekordnej 36. strele

Často kritizovaný Uruguajčan sa najprv presadil v 91. minúte a potom aj o dve minúty neskôr. Gól na 1:0 padol až po 36. strele Liverpoolu v zápase, čo predstavuje nový rekord súťaže. Hostia od rieky Mersey sa zároveň stali prvým tímom, ktorý si na ihrisku súpera pripísal 37 streleckých pokusov.

„Vo futbale potrebujete byť veľmi často trpezliví. Iba tak môžete niektoré zápasy vyhrať. Dnes sme túto vlastnosť mali a za to si zaslúžia moji chlapci pochvalu,“ povedal pre britskú televíziu Sky Sports hosťujúci stratég Slot.

Hrdinu zápasu pochválil aj kapitán

Prínos Darwina Núñeza ocenil po zápase aj liverpoolsky kapitán Virgil Van Dijk. „Dnes bol fantastický. Je pre nás veľmi dôležitým hráčom, pretože od prvého dňa prináša do tímu veľa energie. Dnes sme vďaka nemu vyplnili jeden dielik potrebný k zisku titulu. Nabudúce to môže byť niekto iný,“ povedal líder obrany z Holandska.

Na tróne s ešte výraznejším náskokom

Liverpool dosiahol prvý ligový triumf v kalendárnom roku 2025. Predtým remizoval dvakrát za sebou, s Manchestrom United a Nottinghamom Forest. Keďže jeho najvýraznejší prenasledovateľ londýnsky Arsenal v sobotu na svojom štadióne iba remizoval s Aston Villou (2:2, pozn.), vytvoril si na čele tabuľky už šesťbodový náskok. Navyše „červení“ majú na konte ešte o jeden odohraný duel menej.

Na bodovú úroveň Arsenalu sa môžu v nedeľu dotiahnuť futbalisti Nottinghamu Forest. „Lesníkov“ čaká súboj proti FC Southampton.

Sú najlepší na svete, tvrdí manažér zdolaného tímu

„Je to jednoznačne najlepší tím v lige a nebojím sa povedať, že i na svete. My sme dnes robili veľa veci správne, ale aj tak to na nich nestačili,“ zložil poklonu súperovi Thomas Frank, manažér klubu zo západu Londýna.

„Nedávno sme hrali aj proti Arsenalu a Manchestru City a mám pocit, že Liverpool je momentálne ešte o úroveň vyššie,“ doplnil Dán.