Šéf diplomacie Blanár sa stretol s Rubiom, rokovanie v Mar-a-Lago označil za otvorené a priame – FOTO

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostíJuraj Blanár (Smer-SD) sa v sobotu zúčastnil spoločne s predsedom vládyRobertom Ficom na rokovaní s prezidentom Spojených štátov americkýchDonaldom Trumpom a americkým ministrom zahraničných vecíMarcom Rubiom.
Otvorené a priame rokovanie
Rokovanie v sídle Mar-a-lago na Floride označil šéf slovenskej diplomacie za veľmi otvorené a priame. „Témy, o ktorých sme spolu diskutovali, sa týkali našich bilaterálnych vzťahov a diplomacie v zahraničnej politike k viacerým aktuálnym témam,“ informoval Blanár s tým, že práve diplomacia je potrebná v každej situácii. „Lebo keď zlyhá, tak neraz nastupujú zlé riešenia a deštrukcia medzinárodných pravidiel,“ podotkol.
Ešte pred rokovaním sa spolu s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD) a štátnym tajomníkom slovenskej diplomacie Marekom Eštokom zúčastnil na podpise medzivládnej dohody medzi vládami SR a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky.
Strategické rozhodnutie
„Slovenská diplomacia spoločne s Ministerstvom hospodárstva SR precizovala a dotiahla do úspešného konca dohodu medzi SR a USA o spolupráci v civilnom využití jadrovej energie, ktorá povedie k vzájomnej spolupráci pri výstavbe atómového bloku v Jaslovských Bohuniciach,“ uviedol Blanár.
Premiér Fico sa stretol s americkým prezidentom, témou bola Ukrajina aj kríza v EÚ – VIDEO, FOTO
Šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že ide o mimoriadne strategické rozhodnutie pre energetickú bezpečnosť Slovenska a dôležitý krok do budúcnosti pri výstavbe tohto bloku. Podľa jeho slov si treba uvedomiť, že je to úloha každej budúcej zodpovednej vlády, ktorú si zvolia občania.
„Táto výstavba bude presahovať niekoľko volebných období a už teraz treba začať. Pre úspech tohto náročného strategického projektu má Slovensko všetky predpoklady,“ doplnil minister.