Krajská prokuratúra v Žiline má nového šéfa, odvolaného Balogha nahradí Gondžur

Generálny prokurátor Maroš Žilinka na základe výsledkov výberového konania a po predchádzajúcom odporúčajúcom vyjadrení Rady prokurátorov SR vymenoval s účinnosťou od pondelka Marcela Gondžura do funkcie krajského prokurátora v Žiline. Informovala o tom hovorkyňa prokuratúry Zuzana Drobová. Gondžur vo funkcii nahradí Tomáša Balogha, ktorý bol odvolaný začiatkom decembra 2025.
Balogh chce preskúmať rozhodnutie Žilinku o jeho odvolaní, skritizoval aj Úrad na ochranu oznamovateľov
Žilinka odvolanie Baloga z postu šéfa žilinskej krajskej prokuratúry odôvodnil v súvislosti s nadlimitnou zákazkou na nábytok v hodnote 150-tisíc eur. „Nebolo vykonané žiadne verejné obstarávanie, ktoré v prípade nadlimitných zákaziek zákon predpokladá,“ zdôraznil Žilinka s tým, že k nápravne zákonného stavu podľa neho došlo až po zásahu Generálnej prokuratúry SR.
Balogh už nie je na čele žilinskej prokuratúry, Žilinka ho z funkcie odvolal
Balogh na druhej strane obvinil generálnu prokuratúru zo zasahovania do trestných konaní dozorovaných na žilinskej prokuratúre, konkrétne kauzy MH Manažment týkajúcej sa šéfa úradu vlády Juraja Gedru a trestnej veci švagra predsedu vlády Roberta FicaSvetozára Chabadu.