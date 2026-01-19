Krajská prokuratúra v Žiline má nového šéfa, odvolaného Balogha nahradí Gondžur

Žilinka odvolanie Baloga z postu šéfa žilinskej krajskej prokuratúry odôvodnil v súvislosti s nadlimitnou zákazkou na nábytok v hodnote 150-tisíc eur.
PROKURATÚRA: Tomáš Balogh
Odvolaný krajský prokurátor v Žiline Tomáš Balogh. Foto: SITA/Martin Šálek
Generálny prokurátor Maroš Žilinka na základe výsledkov výberového konania a po predchádzajúcom odporúčajúcom vyjadrení Rady prokurátorov SR vymenoval s účinnosťou od pondelka Marcela Gondžura do funkcie krajského prokurátora v Žiline. Informovala o tom hovorkyňa prokuratúry Zuzana Drobová. Gondžur vo funkcii nahradí Tomáša Balogha, ktorý bol odvolaný začiatkom decembra 2025.

Žilinka odvolanie Baloga z postu šéfa žilinskej krajskej prokuratúry odôvodnil v súvislosti s nadlimitnou zákazkou na nábytok v hodnote 150-tisíc eur. „Nebolo vykonané žiadne verejné obstarávanie, ktoré v prípade nadlimitných zákaziek zákon predpokladá,“ zdôraznil Žilinka s tým, že k nápravne zákonného stavu podľa neho došlo až po zásahu Generálnej prokuratúry SR.

Balogh na druhej strane obvinil generálnu prokuratúru zo zasahovania do trestných konaní dozorovaných na žilinskej prokuratúre, konkrétne kauzy MH Manažment týkajúcej sa šéfa úradu vlády Juraja Gedru a trestnej veci švagra predsedu vlády Roberta FicaSvetozára Chabadu.

