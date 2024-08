Ekonomický riaditeľ Slovenského národného divadla Bošňák sa vzdal funkcie (video)

aktualizované 16. augusta, 14:42

Ekonomický riaditeľ Slovenského národného divadla Matej Bošňák sa vzdal funkcie. Informoval o tom na tlačovej besede. Vysvetlil, že SND je už deväť dní bez štatutára, keďže riaditeľ SND Matej Drlička bol odvolaný ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou.

Bošňák uviedol, že krátko po Drličkovom odvolaní začal komunikáciu s rezortom kultúry, keďže potreboval zabezpečiť vyplatenie výplat pre zamestnancov. Na ministerstvo poslal krycí list, ktorý sa mu vrátil podpísaný ministerkou v pondelok 12. augusta, čo im umožnilo vybaviť vyplatenie záväzkov.

Kto je štatutár?

Bošňák vysvetlil, že žiadal aj o usmernenie, ako postupovať v neprítomnosti generálneho riaditeľa, alebo povereného generálneho riaditeľa, pri úkonoch, ktoré by mal štandardne zabezpečovať štatutár. Na to ale podľa jeho slov nedostal žiadnu písomnú odpoveď.

Rezort kultúry si Bošňák dovolil upozorniť na to, že takého usmernenie nedostal a nie je mu zrejmé, ako by mal postupovať. „Otázka je, kto je štatutár? Kto je zastupujúci generálny riaditeľ? Respektíve kto má kompetencie, ktoré má štandardne riaditeľ SND?,“ pýtal sa odchádzajúci ekonomický riaditeľ SND.

Nedokáže vykonávať funkciu zodpovedne

Bošňák uviedol, že začínajú pribúdať dokumenty, hoci ich nie je veľa, ktoré by potrebovali podpis štatutára, teda generálneho riaditeľa či dočasného generálneho riaditeľa. Dodal, že je potrebné i revidovať tohtoročný rozpočet SND, keďže prešiel polrok.

„Vzhľadom na to, že ja som sa ocitol v tejto situácii, ako ekonomický riaditeľ, dospel som k názoru, že nie som schopný ďalej vykonávať túto funkciu zodpovedne,“ ozrejmil svoje rozhodnutie vzdať sa funkcie. Zdôraznil, že nedisponuje kompetenciou ani mandátom určiť zamestnanca, ktorý by namiesto neho mohol plniť túto funkciu.

Nemôže ani poveriť svojich bývalých zamestnancov na ekonomickom úseku vykonávaním agendy ekonomického riaditeľa. „Dnešný deň skončí tým, že jedna z najväčších kultúrnych inštitúcií na Slovensku ostáva bez riadne vymenovaného generálneho riaditeľa a bez ekonomického riaditeľa,“ skonštatoval.

Medzi ním a ministerkou nie je prienik

Zákon podľa Bošňáka nerieši problematiku toho, kto v takejto situácii je, alebo nie je štatutárom SND. „Nie som si vedomý existencie nejakého legislatívneho rámca, ktorý by hovoril, že v takomto prípade je štatutárom SND ministerka kultúry,“ vyjadril sa.

Dodal, že nevie, aký bude finálny právny názor, no podotkol, že ak by to tak bolo, Šimkovičová by bola jeho priamou nadriadenou.

„Takže nielenže nie som schopný vykonávať funkciu ekonomického riaditeľa, ale ani nechcem. Jednoducho medzi mnou a pani ministerkou nie je absolútne žiadny prienik, čo sa týka fungovania tejto inštitúcie,“ povedal Bošňák.

K ďalším odchodom sa nechcel vyjadriť

Odchádzajúci ekonomický riaditeľ SND ozrejmil, že SND bez štatutára napríklad nie je schopné uzatvárať zmluvy, či už s externými umelcami, alebo spoločnosťami. Podľa jeho názoru podpisovanie zmlúv momentálne možné nie je bez toho, aby bol porušený zákon, alebo interná smernica o základnej finančnej kontrole.

Ak bude stav pretrvávať, podľa Bošňákovho názoru by činnosť divadla mohla byť ohrozená. K prípadným ďalším odchodom z SND sa vyjadrovať nechcel, povedal, že to mu neprináleží komentovať.

„Nevedieme tento súboj formou spálenej zeme, ja a ostatní riaditelia sa snažíme zabezpečiť chod inštitúcie, no chceme postupovať striktne v rámci interných predpisov a legislatívy,“ povedal. Zdôraznil tiež, že inštitúcia funguje, s výnimkou vecí, ktoré spomenul.

Situácia je neprehľadná

Na margo toho, že SND deväť dní nemá generálneho riaditeľa, Bošňák položil otázku, čo bolo vlastne účelom výmeny. „Pretože ak vymením riaditeľa a predpokladám, že mám predstavu, ako má tá inštitúcia fungovať, tak mám pripravený tím, ktorý tú zodpovednosť preberie,“ myslí si.

Poznamenal, že namiesto toho majú temer dva týždne trvajúcu prestrelku o udaniach, anonymoch a návštevách či nenávštevách. Situácia je podľa neho neprehľadná.

Na otázku médií, či by sa v prípade zvrátenia situácie v SND vrátil, Bošňák pripomenul časté zmeny na poste riaditeľa SND za posledné roky, rovnako i striedanie ministeriek kultúry a prehlásil, že do žiadnej kultúrnej inštitúcie už nemieni vkročiť ako zamestnanec.