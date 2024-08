Výbor pre kultúru nebol uznášaniaschopný, prítomní boli iba štyria poslanci a ministerka neprišla (video+foto)

Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá nebol uznášaniaschopný. Skonštatovala to podpredsedníčka výboru Zora Jaurová (hnutie Progresívne Slovensko), ktorá bola vedením štvrtkového zasadnutia výboru poverená jeho predsedom Romanom Michelkom (nom. SNS).

Na rokovaní boli prítomní štyria poslanci, ospravedlnili sa najmä poslanci koalície. Konkrétne išlo o Romana Michelka, Ľubicu Laššákovú (Hlas-SD), Jána Podmanického (Smer-SD), Jána Mažgúta (Smer-SD), Petra Náhlika (Hlas-SD), Romana Malatinca (Hlas-SD), Dušana Jarjabeka (Smer-SD) a Jozefa Hajka (KDH).

Neprišla ani samotná ministerka

Jaurová skonštatovala, že na rokovaní nie je prítomná ani samotná ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS), s ktorou chceli diskutovať o personálnych zmenách z posledných dní, počas ktorých odvolala riaditeľa Slovenského národného divadla Mateja Drličku a riaditeľku Slovenskej národnej galérie Alexandru Kusú.

Uprostred zľava: Náhradníčka overovateľa výboru Dana Kleinert, podpredsedníčka výboru Zora Jaurová a člen výboru Tomáš Szalay počas vyjadrenia pre médiá po skončení rokovania 14. schôdze Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá k odvolaniu generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla (SND) Mateja Drličku a odvolaniu generálnej riaditeľky Slovenskej národnej galérie (SNG) Alexandry Kusej. pred začatím Bratislava, 15. august 2024. Foto: SITA/Tomáš Susko

Podpredsedníčka výboru Zora Jaurová pred začatím rokovania 14. schôdze Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá k odvolaniu generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla (SND) Mateja Drličku a odvolaniu generálnej riaditeľky Slovenskej národnej galérie (SNG) Alexandry Kusej. Bratislava, 15. august 2024. Foto: SITA/Tomáš Susko

Poslankyňa dodala, že to nie je po prvýkrát, čo Šimkovičová neprišla. Jaurová avizovala, že majú v pláne osloviť predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), ktorý je ministerke Šimkovičovej nadriadený. Apelovať chcú na to, aby sa ministri riadili zákonom.

Pokračovali neformálnou diskusiou

Na výbor prišiel štátny tajomník rezortu kultúry Tibor Bernaťák. Ten uviedol, že ministerka svoju neprítomnosť zdôvodnila, rovnako uviedol, že na výbore by ju mal zastupovať on. Rokovanie výboru bolo vopred avizované na štvrtok na 15:00, ministerka kultúry však dopoludnia ohlásila tlačovú besedu, ktorá sa má konať o 16:00.

Zľava: Matej Drlička a Alexandra Kusá pred začatím rokovania 14. schôdze Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá k odvolaniu generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla (SND) Mateja Drličku a odvolaniu generálnej riaditeľky Slovenskej národnej galérie (SNG) Alexandry Kusej. Bratislava, 15. august 2024. Foto: SITA/Tomáš Susko

Jaurová na Bernaťákove slová reagovala, že ak by mal niekto ministra zastupovať, musí to najprv podľa rokovacieho poriadku odsúhlasiť výbor, čo ale nemôžu urobiť, vzhľadom na to, že nie sú uznášaniaschopní. Poslanci, ktorí vo štvrtok na výbor prišli, súhlasili s návrhom Jaurovej, aby pokračovali neformálnou diskusiou, keďže na ňom boli prítomní odvolaní štatutári Drlička aj Kusá.