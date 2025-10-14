Deravá ruská obrana. Kremeľ sa nebojí len Tomahawkov, tvrdí bývalý šéf ukrajinskej diplomacie

Kremeľ sa obáva nielen amerických riadených striel Tomahawk, ale aj zmeny postoja Západu k vojne. V rozhovore pre Espreso TV to uviedol bývalý ukrajinský minister zahraničných vecí Volodymyr Ogryzko.
„Kremeľ sa bojí a nejde len o Tomahawky, ale aj o zmenu postoja Západu. Pripomeňme si, že Bidenova administratíva mala kľúčovú myšlienku – zabrániť kolapsu Ukrajiny, ale aj nedovoliť jej vyhrať,“ povedal Ogryzko a dodal, že Trumpov postoj sa mení: „Od prístupu ‚musíte súhlasiť s kapituláciou a Putinovými požiadavkami‘ až po tvrdenie, že Putin nemá ekonomiku a Ukrajinci sú statoční bojovníci, ktorí bojujú tak, ako majú.“
Trumpova frustrácia z Ruska narastá, USA sú zapojené do plánovania ukrajinských útokov
Podľa šéfa ukrajinskej diplomacie v rokoch 2007 až 2009 sa Kremeľ obáva aj toho, že sa zmenil postoj Američanov, a teda aj Európanov. „A ak nám Trump dá aspoň jeden Tomahawk a my ho predvedieme ‚na výstave pokročilých zručností‘, tak zajtra ich môže byť desať, pozajtra tridsať a o mesiac sto. A potom, nejakým zázrakom, môžeme mať rakety TAURUS… A to znamená, že zariadenia na území Ruska, ktoré stále fungujú a zabezpečujú vojenské potreby agresora, budú zničené.“
Ogryzko tiež poukázal na to, že Ukrajinci dokážu čoraz lepšie obchádzať ruskú protivzdušnú obranu. „Teraz už veľmi dobre vieme, kde, ako a čo odpáliť, aby si Moskva, metropola tohto kvázi impéria, uvedomila, že je čas zastaviť toto šialenstvo, pretože sa to bude len zhoršovať. Nehovorím o tom, že ruská protivzdušná obrana je deravá na celom území.“
Zelenskyj vyzýva Trumpa, aby ukončil vojnu na Ukrajine tak, ako na Blízkom východe
Podľa Ogryzka sa Rusi takejto vyhliadky boja, pretože to znamená „kolaps režimu a politickú aj fyzickú smrť tých, ktorí tento režim stelesňujú“.