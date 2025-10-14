Kľúčové rokovanie v Bielom dome? Zelenskyj tento týždeň navštívi Trumpa

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok oznámil, že tento týždeň navštívi Washington, kde sa stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Hlavnými témami ich rozhovorov budú protivzdušná obrana a možnosti vyvíjania väčšieho tlaku na Rusko.
Zelenskyj uviedol, že sa pripojí k ukrajinskej delegácii, ktorá už v USA rokuje s americkými politikmi a spoločnosťami. S Trumpom by sa mal stretnúť v piatok. Trump potvrdil, že očakáva stretnutie s ukrajinským lídrom, keď sa ho novinári počas cesty z Blízkeho východu do Washingtonu spýtali na jeho plány. „Myslím si, že áno,“ povedal Trump.
Už mali dva telefonáty
Ukrajinský prezident zdôraznil, že počas víkendu mal s Trumpom dve telefonické konverzácie a diskutovali o „výzvach“, ktorým Ukrajina čelí, najmä v súvislosti s ruskými útokmi na energetickú infraštruktúru a situáciou na bojisku.
„Diskutovali sme o niektorých citlivých otázkach. Ten rozhovor nestačil, hoci bol podstatný,“ povedal Zelenskyj počas stretnutia so šéfkou európskej diplomacie Kajou Kallasovou v Kyjeve.
Delegácia už odcestovala
V ukrajinskej delegácii, ktorá už odcestovala do USA, sa nachádza premiérka Julija Svyrydenková, šéfovia kancelárie prezidenta, národnej bezpečnostnej rady a diplomati. Zelenskyj plánuje počas svojej návštevy absolvovať ďalšie stretnutia, vrátane rokovaní s americkými vojenskými firmami, senátormi a kongresmanmi.
„Hlavnými témami sú protivzdušná obrana a naše možnosti, ako vyvíjať tlak na Rusko,“ dodal ukrajinský prezident.