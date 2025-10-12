Trumpova frustrácia z Ruska narastá, USA sú zapojené do plánovania ukrajinských útokov

Američania poskytujú Ukrajine spravodajské informácie pre útoky na ruské energetické zariadenia.
Donald Trump
Americký prezident Donald Trump. Foto: archívne, SITA/AP.
Spojené štáty už niekoľko mesiacov pomáhajú Ukrajine pri útokoch na ruské energetické zariadenia a rafinérie, vrátane poskytovania spravodajských informácií, ktoré umožňujú presné plánovanie týchto misií. Ako referuje web Suspiľne s odvolaním sa na Financial Times, cieľom je oslabiť ekonomický potenciál Ruska a dostať prezidenta Vladimira Putina k rokovaciemu stolu.

Telefonát Trumpa so Zelenským

Podľa uvedeného zdroja výmena spravodajských informácií naznačuje, že podpora Ukrajine zo strany Donalda Trumpa sa prehĺbila, keďže jeho frustrácia z Ruska narastá.

Podpora USA vzrástla od júla tohto roka po telefonáte medzi Trumpom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, počas ktorého Trump položil otázku, či by Ukrajina mohla zaútočiť na Moskvu, ak by Washington poskytol zbrane s dlhým doletom.

Podkopávanie ruskej ekonomiky

Dva zdroje uviedli, že Trump týmto krokom vyslal signál, že podporuje stratégiu zameranú na to, aby Rusi pocítili bolesť a boli prinútení rokovať.

Americké spravodajské služby sú úzko zapojené do všetkých fáz plánovania útokov, pričom Ukrajina si nezávisle vyberá ciele, a Washington poskytuje informácie o ich zraniteľnosti. Americké spravodajské služby dokonca pomáhajú Kyjevu plánovať trasu, výšku, čas a ďalšie detaily misií, ktoré umožňujú ukrajinským útočným dronom s dlhým doletom vyhnúť sa ruskej protivzdušnej obrane.

Podľa Financial Times jeden z predstaviteľov označil ukrajinské drony s dlhým doletom za „nástroj Washingtonu na podkopávanie ruskej ekonomiky“. Ukrajinské útoky na ruské ropné a plynové zariadenia sa v auguste a septembri 2025 výrazne zintenzívnili, čo prinútilo Moskvu znížiť vývoz nafty a zvýšiť závislosť od dovozu.

Analytická spoločnosť Energy Aspects uviedla, že bolo zasiahnutých najmenej 16 z 38 ruských ropných rafinérií, niektoré opakovane, čo spôsobilo výpadok kapacity presahujúcej milión barelov denne.

