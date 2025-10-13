Trumpovi sa môže podľa Medvedeva vypomstiť dodávka Tomahawkov pre Ukrajinu, nateraz sa nechystá žiadny telefonát s Putinom

Americký prezident Trump zvažuje možné dodávky rakiet dlhého doletu pre Kyjev prostredníctvom európskych spojencov.
Martin Dargaj
Šéfredaktor
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Vladimir Putin, Donald Trump
Šéf Bieleho domu Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin. Foto: archívne, SITA/AP.
Rusko Iné správy Iné správy z lokality Rusko

V súčasnosti neexistujú žiadne plány na telefonát medzi prezidentmi Vladimirom Putinom a Donaldom Trumpom. Rusko to oznámilo po tom, čo americký líder varoval, že by mohol Ukrajine poslať rakety Tomahawk.

Americký prezident Trump zvažuje možné dodávky rakiet dlhého doletu pre Kyjev prostredníctvom európskych spojencov. Jeho stretnutie s Putinom na Aljaške v auguste neprinieslo totiž mierovú dohodu.

Rusko hovorí o eskalácii

„Zatiaľ neexistujú žiadne jasné dohody o telefonickom rozhovore. Existuje veľa príležitostí na rýchle zorganizovanie takejto konverzácie, ak by to bolo potrebné,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Rusko opakovane vyhlásilo, že dodávku spomínanej zbrane bude považovať za významnú eskaláciu.

Rakety majú dolet 2 500 kilometrov, čo znamená, že veľká časť západného Ruska vrátane hlavného mesta Moskvy by bola na dosah úderu. Rakety Tomahawk sú tiež technicky schopné niesť jadrové hlavice. Moskva uviedla, že s akýmkoľvek odpálením rakiet bude zaobchádzať, ako keby boli nabité jadrovými zbraňami.

Fotogaléria k článku:

Trump Putin
Trump Putin
Trump Putin
17 fotografií v galérii
Trump Putin

Dodávka sa môže vypomstiť Trumpovi

Bývalý prezident Dmitrij Medvedev, teraz podpredseda Bezpečnostnej rady Ruska, v pondelok povedal, že ak by sa Spojené štáty rozhodli dodať zbrane Ukrajine, mohlo by sa to priamo vypomstiť Trumpovi.

„Dodávka týchto rakiet by mohla skončiť zle pre všetkých. A predovšetkým pre samotného Trumpa,“ napísal Medvedev na sociálnej sieti.

V auguste sa Trump a Medvedev, známy svojimi jastrabími a provokatívnymi protizápadnými komentármi, stretli po tom, čo americký líder zvýšil tlak na Moskvu, aby zastavila svoju ofenzívu na Ukrajine. Trump reagoval opätovným nasadením vojenských ponoriek a varovaním, že Medvedevove vyhlásenia by mohli „viesť k nezamýšľaným následkom“.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War Prisoners
APTOPIX Russia Ukraine War Prisoners
Russia Ukraine War
20 fotografií v galérii
Russia Ukraine War Prisoners
Viac k osobe: Dmitrij MedvedevDonald TrumpVladimir Putin
Okruhy tém: Americký prezident Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Tomahawk vojna na Ukrajine

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk