Zelenskyj vyzýva Trumpa, aby ukončil vojnu na Ukrajine tak, ako na Blízkom východe

Telefonát prišiel deň po tom, čo Rusko spustilo rozsiahly útok na ukrajinskú energetickú sieť, ktorý spôsobil výpadky elektriny v častiach Kyjeva a ďalších deviatich regiónoch.
Prezident USA Donald Trump (vpravo) s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Oválnej pracovni Bieleho domu. Washington, 28. február 2025. Foto: Archívne, SITA/AP
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas sobotňajšieho telefonátu vyzval Donalda Trumpa, aby sprostredkoval mier na Ukrajine podobne ako na Blízkom východe.

„Ak sa dá zastaviť vojna v jednom regióne, potom sa dajú zastaviť aj iné vojny, vrátane ruskej vojny,“ uviedol Zelenskyj na Facebooku a vyzval Trumpa, aby vyvíjal tlak na Rusko, nech vstúpi do rokovaní.

Rusko spustilo rozsiahly útok

Telefonát prišiel deň po tom, čo Rusko spustilo rozsiahly útok na ukrajinskú energetickú sieť, ktorý spôsobil výpadky elektriny v častiach Kyjeva a ďalších deviatich regiónoch.

Diplomatické snahy o ukončenie ruskej invázie na Ukrajinu v posledných mesiacoch spomalili, čiastočne pre globálnu pozornosť venovanú dvojročnej vojne Izraela s militantnou palestínskou skupinou Hamas.

Trump, ktorý v stredu oznámil prvú fázu prímeria medzi Izraelom a Hamasom, sa v auguste stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, no nepodarilo sa mu dosiahnuť mierovú dohodu.

Vzťahy sa výrazne zlepšili

Vzťahy medzi Zelenským a Trumpom sa od februára výrazne zlepšili, hoci v minulosti sa nevyhli sporu priamo pred televíznymi kamerami. Trump odvtedy zintenzívnil kritiku Moskvy a vyjadril sympatie Ukrajine.

V septembri na sociálnej sieti Truth Social napísal, že Kyjev by mal s pomocou Európy a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO)„získať späť“ všetky okupované územia.

Prvá dáma Spojených štátov Melania Trumpová v piatok oznámila, že zabezpečila prepustenie niekoľkých ukrajinských detí unesených Ruskom po vytvorení mimoriadneho komunikačného kanála s Putinom.

