Šéf nemeckej zahraničnej rozviedky varoval, že Rusko predstavuje priamu hrozbu.

Šéf nemeckej zahraničnej rozviedky (BND) Martin Jäger varoval, že Rusko predstavuje priamu hrozbu. Jäger, ktorý nastúpil do funkcie len minulý mesiac, pred poslancami v Berlíne uviedol, že Rusko je odhodlané rozšíriť svoju „sféru vplyvu ďalej na západ do Európy“ a „na dosiahnutie tohto cieľa sa nebude vyhýbať priamej vojenskej konfrontácii s NATO.“
Toto varovanie prichádza po sérii incidentov v ostatných týždňoch v EÚ, vrátane narušenia poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi a porušenia estónskeho vzdušného priestoru ruskými stíhačkami. Nemecké úrady tiež podozrievajú Rusko z vedenia sabotáží a dezinformačných kampaní. Jäger, upozornil, že ruské ambície a agresia nie sú obmedzené len na vojnu na Ukrajine.
Rusko narušovaním vzdušného priestoru hazarduje s vojnou, vyhlásila šéfa diplomacie Európskej únie
„Nemôžeme si sadnúť a predpokladať, že možný ruský útok príde najskôr v roku 2029. Už dnes sme pod paľbou,“ povedal. Moskva sa podľa neho snaží oslabiť alianciu NATO a destabilizovať európske demokracie pomocou takých prostriedkov, ako sú manipulácia volieb, propaganda a ďalšie.
Prezident nemeckej domácej rozviedky (BfV) Sinan Selen poukázal na to, že nedávne incidenty s dronmi zdôrazňujú potenciálnu „hybridnú hrozbu“ pre Nemecko a jeho európskych spojencov zo strany Ruska. „Rusko agresívne presadzuje svoje politické ambície proti Nemecku, EÚ,“ uviedol Selen a opísal ruské správanie ako „čoraz eskalujúcejšie“. „Ruské služby neustále prispôsobujú úroveň eskalácie svojich aktivít strategickému cieľu oslabiť liberálne demokracie. V dôsledku toho zaznamenávame širokú škálu špionáže, dezinformácií, zasahovania, sabotáží a kybernetických útokov zo strany zahraničných aktérov a štátov v Nemecku,“ dodal.