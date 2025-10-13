Šéf nemeckej zahraničnej rozviedky varoval, že Rusko predstavuje priamu hrozbu.

Vyjadril sa tak po sérii incidentov v ostatných týždňoch v EÚ, vrátane narušenia poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi.
Samuel Dargaj
2 min. čítania
Šéf nemeckej zahraničnej rozviedky Martin Jäger. Foto: Liesa Johannssen/Pool Photo via AP
Šéf nemeckej zahraničnej rozviedky (BND) Martin Jäger varoval, že Rusko predstavuje priamu hrozbu. Jäger, ktorý nastúpil do funkcie len minulý mesiac, pred poslancami v Berlíne uviedol, že Rusko je odhodlané rozšíriť svoju „sféru vplyvu ďalej na západ do Európy“ a „na dosiahnutie tohto cieľa sa nebude vyhýbať priamej vojenskej konfrontácii s NATO.

Toto varovanie prichádza po sérii incidentov v ostatných týždňoch v , vrátane narušenia poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi a porušenia estónskeho vzdušného priestoru ruskými stíhačkami. Nemecké úrady tiež podozrievajú Rusko z vedenia sabotáží a dezinformačných kampaní. Jäger, upozornil, že ruské ambície a agresia nie sú obmedzené len na vojnu na Ukrajine.

„Nemôžeme si sadnúť a predpokladať, že možný ruský útok príde najskôr v roku 2029. Už dnes sme pod paľbou,“ povedal. Moskva sa podľa neho snaží oslabiť alianciu NATO a destabilizovať európske demokracie pomocou takých prostriedkov, ako sú manipulácia volieb, propaganda a ďalšie.

Prezident nemeckej domácej rozviedky (BfV) Sinan Selen poukázal na to, že nedávne incidenty s dronmi zdôrazňujú potenciálnu „hybridnú hrozbu“ pre Nemecko a jeho európskych spojencov zo strany Ruska. „Rusko agresívne presadzuje svoje politické ambície proti Nemecku, EÚ,“ uviedol Selen a opísal ruské správanie ako „čoraz eskalujúcejšie“. „Ruské služby neustále prispôsobujú úroveň eskalácie svojich aktivít strategickému cieľu oslabiť liberálne demokracie. V dôsledku toho zaznamenávame širokú škálu špionáže, dezinformácií, zasahovania, sabotáží a kybernetických útokov zo strany zahraničných aktérov a štátov v Nemecku,“ dodal.

