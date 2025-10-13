Rusko narušovaním vzdušného priestoru hazarduje s vojnou, vyhlásila šéfa diplomacie Európskej únie

Rusko „hazarduje s vojnou“, vyhlásila šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v súvislosti s tým, že vzdušný priestor Únie narušilo množstvo ruských dronov aj vojenských lietadiel.
„Vždy, keď ruský dron alebo lietadlo naruší náš vzdušný priestor, existuje riziko eskalácie, či už neúmyselnej alebo nie. Rusko hazarduje s vojnou,“ povedala Kallasová v pondelok počas návštevy Kyjeva. „Aby sme predišli vojne, musíme premeniť ekonomickú silu Európy na vojenské odstrašenie,“ dodala.
Kallasová do Kyjeva prišla na rokovania o vojenskej a finančnej podpore Ukrajiny, najmä jej energetickej infraštruktúry, keďže Rusko pred zimou obnovilo útoky na elektrárne.
Šéfka diplomacie EÚ zároveň naznačila, že Brusel podporuje dodávky amerických rakiet dlhého doletu Tomahawk Ukrajine. „Vítame všetky nástroje, ktoré posilňujú Ukrajinu a oslabujú Rusko,“ dodala.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že ruského vodcu Vladimira Putina možno bude varovať, že Ukrajina by mohla rakety s plochou dráhou letu dostať, ak Moskva svoju inváziu neukončí. Moskva vyhlásia, že dodanie rakiet Tomahawk Ukrajine by bolo veľkou eskaláciou.