Dankov list Ficovi je listom zúfalého človeka, politológ poukázal aj na kupčenie s funkciami

Otvorený list predsedu SNS Andreja Danka premiérovi Robertovi Ficovi je listom zúfalého človeka, ktorý je v koncoch. Pre agentúru SITA to povedal politológ Tomáš Koziak.

„Danko v liste hrozí aj prosí – a takto zvyknú konať zúfalí ľudia,“ skonštatoval. Poukázal na to, že Andrej Danko vyjadril v liste tiež ľútosť nad tým, že niektoré zákony, s ktorými nebol vnútorne stotožnený, podporil v parlamente a tiež pripomína svoju lojalitu Robertovi Ficovi.

„To, že vyťahuje veci, ktoré doteraz boli skryté, dáva dobrý pohľad na fungovanie koalície a ešte viac nás to utvrdzuje v tom, čo sme si mysleli – že sa tu kupčí s funkciami,“ podotkol Koziak.

Fico si robí mocenskú politiku

Andrej Danko v liste kritizuje Robert Fica za to, že sa baví o postoch s odídencami zo strán SNS a Hlas, čím ich legitimizuje.

Podľa politológa však nejde o nič nové, pretože Fico to robil vždy a dokázal nájsť páky na to, aby si získal lojalitu ľudí, ktorých potreboval. Poukazuje na to, že premiér býva často obviňovaný z toho, že iné politické strany „tuneluje“.

„Andrej Danko teraz len potvrdil, že Robert Fico si robí v rámci koalície svoju mocenskú politiku a ostatní partneri v koalícii na to vždy doplatia – a nie je to prvýkrát, čo sa niečo takéto deje. Stačí si spomenúť na to, keď bol naposledy Danko s Ficom v koalícii, aké personálne rošády robil Robert Fico aj v súvislosti so Slovenskou národnou stranou, veď Andrej Danko vypovedal koaličnú zmluvu,“ pripomenul Koziak.

Dankovi aj Šutajovi Eštokovi chýba autorita

Zdôraznil, že udržovať miernu väčšinu v parlamente je mimoriadne náročné a momentálne to zrejme bude aj nad rámec schopností Roberta Fica. Ani Andrej Danko, ani Šutaj Eštok nemajú podľa politológa autoritu na to, aby dokázali garantovať stabilitu svojich politických strán v rámci koalície tak, aby koalícia mala väčšinu.

„Je to skutočne obraz biedy predsedov týchto dvoch koaličných strán. Andrej Danko a Matúš Šutaj Eštok zjavne strácajú svoju autoritu aj v rámci svojich strán. Ak Robert Fico urobí nejaké zmeny, ktoré avizuje, bude to len ďalšia rana voči autorite týchto dvoch politických lídrov,“ zhodnotil Koziak.

Možná výmena na čele rezortov

Premiér sa podľa neho už sčasti pripravuje na predčasné voľby, o čom môže svedčiť aj Dankove vyjadrenie v liste o tom, že Fico ponúka miesta na kandidátke jeho ministrom.

„Hovorí sa o Tomášovi Tarabovi a Martine Šimkovičovej, čo sú ministri, v ktorých prípade sa diskutuje o možnej personálnej výmene na čele rezortov. Tým, že im ponúkne miesto na kandidátke Smeru, ich akoby odškodnil a keď si opätovne sadnú do poslaneckých lavíc, boli by lojálni voči vládnej koalícii,“ načrtol možný scenár Koziak.

Minimálne v prípade ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej však podľa neho vyvstáva otázka, aký je jej voličský potenciál a či sa Ficovi oplatí dávať političku s takouto reputáciou na kandidátku Smeru na nejaké zvoliteľné miesto.

Myslel Pellegriniho?

Andrej Danko v liste Ficovi napísal: „je zrejmé, že dobre viete, kto je za odchodom mojich poslancov na čele s Rudolfom Huliakom“. Podľa politológa tým mohol teoreticky myslieť prezidenta Petra Pellegriniho, bývalého predsedu Hlasu-SD, s ktorým má Danko dlhodobo zlé vzťahy. Pripomenul urážky osobného charakteru, ktoré mal šéf národniarov na adresu Pellegriniho pred prezidentskými voľbami.

„Peter Pellegrini môže hrať týmto smerom. Vidí, že koalícia nie je funkčná a vidí, kam sa rúti, čo sa týka zahraničnej orientácie a devastácie základných hodnôt v spoločnosti, za ktoré má aj on ako prezident nejakú osobnú zodpovednosť. Predčasné voľby môžu byť tou najlepšou alternatívou pre stranu Hlasu,“ myslí si Koziak.

Podľa neho sa dá predpokladať, že čím dlhšie táto vláda potrvá, tým viac na tom Hlas stratí. Verejnú mienku zasiahne jednak dôsledok konsolidačných opatrení, a zároveň, voliči Hlasu sú spomedzi voličov troch koaličných strán najviac citliví na smerovanie Slovenska v zahraničnopolitickej oblasti.