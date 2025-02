Pozbierajte sa, chlape, a prestaňte sa sťažovať, odkázala Beňová Dankovi. Jeho otvorený list prirovnala k praktikám opozície

aktualizované 12. februára, 11:49

Europoslankyňa za Smer-SD Monika Beňová predsedovi Slovenskej národnej strany (SNS) Andrejovi Dankovi v reakcii na jeho otvorený list premiérovi Robertovi Ficovi pripomína, že to bola práve strana Smer-SD, ktorá zachránila jeho poslanecký klub. Dankovi zároveň odkázala, aby sa trochu pozbieral.

Názor vyjadrila v komentári pod Dankovým statusom

„Rada by som nenápadne pripomenula, že nebyť “hosťujúceho” poslanca Muňka, SNS by dnes už akosi nemala ani ten poslanecký klub. Vy sa dnes sťažujete na Roberta Fica? Ste už ako opozícia? Aj za odchod Vašich poslancov z Vášho klubu môže Robert Fico? Čo keby ste sa trochu pozbierali, chlape,“ napísala Beňová v komente pod statusom Andreja Danka na sociálnej sieti.

Šéfovi národniarov tiež pripomenula, že do vlády ho prizval predseda Smeru-SD a jeho strane SNS vytvorili dokonca nové ministerstvo cestovného ruchu a športu, aby mohla mať tri rezorty. „S necelými šiestimi percentami podpory vo voľbách, z ktorých teda ostala polovica. Nevadí, môže sa to stať,“ okomentovala Beňová.

Na list reagoval aj Šimečka

K Dankovmu listu sa kriticky vyjadril aj predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. „Sledujúc Roberta Fica a Andreja Danka, na ten prevrat žiadnych Gruzíncov netreba,“ poznamenal na sociálnej sieti. Podľa neho sa Fico s Dankom správajú ako nedospelí influenceri, píšu si emotívne listy, nahrávajú videjká, hádajú sa medzi sebou. Robia všetko, len nevládnu.

„Kataster funguje? Diaľnica do Košíc stojí? Platy stúpli, dane klesli? Lekári v regiónoch sú? Mladí ľudia zo Slovenska prestali utekať? Nič ste nedosiahli, nič ste nevyriešili, už to konečne zabaľte a poďme do predčasných volieb,“ vyzval ich Šimečka.

Vládu na Slovensku zvyčajne nepovalí opozícia

List Andreja Danka kritizovala aj mimoparlamentná strana Maďarská aliancia. „Či sa včerajší list Andreja Danka stane súčasťou politických dejín Slovenska s podtitulom Utrpenie mladého Werthera, alebo bude zaradený do pracovného zošita zo štylistiky Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej, zatiaľ nevieme. Čo však vieme, že Robertovi Ficovi štvrtýkrát sľúbená stabilita už nevyšla,“ uviedla strana a pripomína, že vládu na Slovensku zvyčajne nepovalí opozícia, ale niektorý z koaličných partnerov.

Cieľom Andreja Danka podľa Maďarskej aliancie nemalo byť povalenie vlády listom, ale svojím večerným počinom určite neprispel k tomu, aby sa koaličné rokovania skončili úspešne a čo najskôr. „Odchody, prestupy a snaha o zabezpečenie parlamentnej väčšiny trvá 19 týždňov. Posledná riadna parlamentná schôdza bola minulý rok a okrem zdravotníckeho zákona, ktorý bol prijatý na mimoriadnom zasadnutí v zrýchlenom legislatívnom konaní, parlament o zákonoch naposledy hlasoval pred dvoma mesiacmi,“ pripomína Maďarská aliancia.

Predseda vlády môže rozdať karty nanovo

Upozorňuje na to, že predchádzajúce vlády Roberta Fica dokončili svoj mandát, aktuálne však koaličné strany robia presne to, čo vyčítali Igorovi Matovičovi či Eduardovi Hegerovi. Predseda vlády môže rozdať karty nanovo, ale parlamentná väčšina od marca bude veľmi krehká a zraniteľná.

„Politické skúsenosti a prieskumy verejnej mienky ukazujú, že Slovensko bez maďarskej strany ani po najbližších voľbách nebude mať stabilnú vládu. Maďarská aliancia v najbližších dňoch preto osloví súčasné parlamentné strany, aby mala jasno v tom, pre ktoré z nich je dôležité presadzovanie práv národnostných menšín, prijateľné ich rozšírenie a naliehavý rozvoj južných regiónov,“ dodala strana.