Šimkovičová bude opäť čeliť odvolávaniu, poslanci opozície predložili návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze

Poslanci opozície navrhujú odvolať z funkcie ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nom. SNS). Podpredsedovi Národnej rady (NR) SR Petrovi Žigovi (Hlas-SD), ktorý je poverený vedením parlamentu, predložili návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR, ktorá by sa mala konať do siedmich dní (návrh predložili 12. februára).

Pod návrhom zverejneným na stránke Národnej rady (NR) SR sú podpísaní poslanci a poslankyne najsilnejšieho opozičného subjektu Progresívne Slovensko, a tiež poslanci zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling, Alojz Hlina, Marián Viskupič a Mária Kolíková.

Šimkovičovej kroky zhoršujú podmienky v oblasti kultúry

Návrh na vyslovenie nedôvery ministerke zdôvodnili podpísaní poslanci a poslankyne tým, že jej kroky zhoršujú podmienky, stav inštitúcií, legislatívy i politík, ale aj personálneho obsadenia v oblasti kultúry. Šimkovičová podľa nich nedisponuje odbornosťou, predošlými skúsenosťami v kultúre, profesionálnym kreditom, ani potrebným prehľadom či predošlými skúsenosťami. Rezort kultúry dostala podľa nich do stavu rozkladu.

„Erbové kultúrne inštitúcie dnes vďaka neodbornej a netransparentnej personálnej politike ministerky nemajú kompetentných riaditeľov, nefungujú a strácajú medzinárodný kredit,“ uvádza sa v návrhu (odvolaní boli riaditelia SNG, SND i SNM, v súčasnosti je vyhlásené výberové konanie na riaditeľov v galérii a divadle – pozn. SITA). Navrhovatelia poukazujú aj na rozklad verejnoprávnych fondov, čo podľa ich slov ohrozuje nezriaďovanú kultúru i kultúrne inštitúcie samospráv.

Rozklad verejnoprávnych médií

Ministerke vytýkajú aj rozklad verejnoprávnych médií, poukazujú na to, že už celé mesiace im chýbajú riadne zvolené orgány, riaditeľ, či logo (verejnoprávna Slovenská televízia a rozhlas nahradila pôvodný Rozhlas a televíziu Slovenska v lete minulého roka, dosiaľ ale nemá generálneho riaditeľa, vzhľadom na to, že poslanci NR SR nedovolili členov Rady STVR, ktorá tak nie je uznášaniaschopná, riaditeľ by mal pri tom vyberať nové logo – pozn. SITA). Navrhovatelia hovoria aj o zlyhaní pamiatkovej starostlivosti či prepúšťaní odborníkov na Pamiatkovom úrade SR.

„Ministerstvo prestáva plniť svoje zákonom stanovené funkcie. Ministerka zrušila analytickú jednotku ministerstva a odbory, zamerané na tvorby politík, z ministerstva museli odísť desiatky zamestnancov, v súčasnosti tam pracujú ľudia bez potrebnej odbornosti, vybraní netransparentnými procesmi,“ píše sa ďalej v návrhu.

Porušovanie zákonov a právnych noriem pri výkone práce

Šéfku rezortu kultúry vinia aj z porušovania zákonov a právnych noriem pri výkone práce, odmietania poskytovania povinných informácií a svojvoľného jednania. Šimkovičovej odvolanie podľa predkladateľov požadujú desiatky kultúrnych inštitúcií, odborná verejnosť aj zástupcovia samospráv a vysokých škôl.

Rovnako poukázali aj na petície za jej odstúpenie, ktoré podpísali státisíce ľudí. Poukázali tiež na to, že Šimkovičová čelí kritike z radov vládnej koalície. „Kultúrny sektor ako celok odmieta Martinu Šimkovičovú a chce zmenu na poste ministerky kultúry,“ doplnili predkladatelia návrhu.