K určitému prerozdeleniu postov vo vláde podľa Kmeca dôjde. Nevylúčil, že by mohol nahradiť Rašiho

Post podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku je v hre pri prerozdeľovaní postov vo vláde. Pre médiá to potvrdil Peter Kmec (Hlas-SD) ktorý túto pozíciu aktuálne zastáva. Rovnako potvrdil, že k určitému prerozdeleniu postov dôjde. Dodal, že rokovania prebiehajú.

Kmec poznamenal, že ho mrzí, že situácia dospela do tohto stavu a preferoval by diplomatickú cestu riešenia vo vnútri strany. „Je to politická realita. Top priorita je zabezpečenie väčšiny koalície v parlamente,“ vyjadril sa. Uviedol tiež, že k vyriešeniu celej situácie by malo dôjsť v priebehu tohto týždňa.

Na akú pozíciu by išiel, komentovať nechcel, povedal, že sa sústreďuje na Plán obnovy a odolnosti SR. Nevylúčil, že by mohol nahradiť ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richarda Rašiho (Hlas-SD), čo je jeden zo scenárov, ktorý „lieta“ aj na verejnosti, aj v politických debatách. „Neviem to vylúčiť,“ dodal. Situáciu podľa neho treba vyriešiť do marcovej schôdze parlamentu.

Šutaj Eštok si uvedomuje spoluzodpovednosť svojej strany

Predseda strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok na margo premiérovho ultimáta uviedol, že je rád, že premiér situáciu, kedy celé mesiace nebola rešpektovaná koaličná zmluva, začal riešiť. Pripustil, že si uvedomuje spoluzodpovednosť svojej strany, čím narážal na vylúčených poslancov strany (ide o Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša, ďalší „rebelujúci“ poslanec Roman Malatinec nedávno opustil poslanecký klub Hlasu a pridal sa k poslancom Národnej koalície na čele s Rudolfom Huliakom – pozn. SITA).

„Práve preto je Hlas pripravený na debatu v rámci možnej rekonštrukcie vlády,“ uviedol. „Dnes stojíme možno na nejakých ďalších požiadavkach, možno nie iba tejto skupinky. Možno je tu nejaký ďalší človek, ktorý má tiež nejaké ambície,“ vyjadril sa ďalej predseda Hlasu.

„Keby sa od začiatku nedával niekomu pocit toho, že by bol lepší predseda parlamentu, bez toho, aby to bolo v nejakej zmluve uvedené, tak by sme dnes v tejto situácii neboli. Každý nesie nejaký podiel zodpovednosti na tejto situácii a ešte väčší podiel na tom, aby sme túto situáciu vyriešili,“ poznamenal (pravdepodobne ide o narážku na to, že predseda SNS Andrej Danko v minulosti opakovane prejavoval záujem o post predsedu parlamentu, ktorý podľa koaličnej zmluvy prináleží Hlasu, a ktorý sa uvoľnil po zvolení Petra Pellegriniho za prezidenta – pozn. SITA).

Návrhy riešenia na obnovu vládnej väčšiny

Predstavitelia strán Hlas-SD a SNS chcú predložiť návrhy riešenia na obnovu vládnej väčšiny v pondelok 17. februára. O priestor na rokovania do tohto termínu požiadali predsedu strany Smer-SD a premiéra Roberta Fica. Predseda vlády to uviedol v utorok 11. februára v statuse na sociálnej sieti.

„Predstavitelia vládnej koalície dnes priamo aj nepriamo intenzívne rokovali o definitívnom vyriešení krízy v stranách Hlas-SD a SNS, ktoré v súčasnosti nevedia stabilne garantovať funkčnú vládnu väčšinu vzhľadom na odchody poslancov z ich parlamentných klubov,“ napísal ďalej.

Zdôraznil, že ak národniari a Hlas do predmetného termínu nebudú schopní dosiahnuť dohody s poslancami, ktorí opustili ich kluby, akceptujú, že predseda vlády zo svojej pozície pristúpi k riešeniu krízovej situácie a v ten deň navrhne prezidentovi Petrovi Pellegrinimu viacero zmien vo vláde. Premiér Fico na záver prízvukoval, že vláda sa musí okamžite vrátiť k plneniu svojho programu.