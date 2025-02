Vláda predvádza telenovelu Pošta pre teba a Fico s Dankom sa správajú ako influenceri, tvrdí Gröhling

Vláda Roberta Fica je v troskách a predvádza absolútny marazmus. Uviedol to v stredu predseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling na tlačovej besede. Podľa jeho slov už to, čo sa aktuálne deje, nie je vládna kríza, ale celoslovenská a celospoločenská katastrofa.

Správajú sa ako influenceri

„Je to naozaj veľmi zlá telenovela. Nazval by som ju Pošta pre teba, pretože toto momentálne predvádzajú a správajú sa tu ako nejakí influenceri, ktorí si posielajú odkazy cez facebookové statusy a iné vyjadrenia. Ja neviem, či sa nemôžu stretnúť,“ povedal na margo listov, ktoré si vymenili premiér Robert Fico (Smer-SD) a predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko.

Šéf národniarov pritom podľa Gröhlinga vo svojom otvorenom liste Ficovi dáva za pravdu strane SaS a celej opozícii. „Veď on rozpráva o tom, ako Fico žije v politickej izolácii, ako je mimo realitu a paranoidný, ako nekomunikuje s koaličnými partnermi. Ďalej píše o tom, že všetky ekonomické opatrenia a zákony, ktoré presadila táto vláda, sú úplne nekoncepčné,“ poukázal.

Danko kritizoval aj transakčnú daň, ktorú by SaS podľa Gröhlinga hneď zrušila, ak by sa dostala do vlády. Zároveň, sám v liste píše o tom, že zdravotníctvo sa rozkráda.

Jediným riešením sú predčasné voľby

Koalícia podľa lídra liberálov nevie spravovať štát a jediným riešením sú predčasné voľby. Zdôraznil, že ľudia sú z tejto vlády unavení a výsledkom sú plné námestia protestujúcich občanov. Vláda podľa neho absolútne nerieši žiadne problémy ľudí a dôvera medzi koaličnými stranami je na absolútnom minime.

„Nech sa Robert Fico nebojí, nech sa nanovo rozdajú karty a všetci budeme výsledky volieb rešpektovať. Pretože ničia tu ľudí, vzťahy, ekonomiku a celú spoločnosť. Čím skôr budú voľby, tým lepšie. Žiadna rekonštrukcia vlády alebo úradnícka vláda, normálne predčasné voľby,“ vyzýva Gröhling.