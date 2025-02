Vždy ste nás použili a následne takmer zničili, píše Danko v liste Ficovi

Spôsob, akým sa premiér rozhoduje riešiť koaličnú krízu, je hrubým porušením koaličnej zmluvy. Uviedol to predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko v otvorenom liste Robertovi Ficovi.

Zároveň ho vyzval, aby nedehonestoval svojich koaličných partnerov SNS a Hlas-SD a neútočil na nich. Danko reagoval na Ficov list, ktorý je podľa neho „plný technokratického postupu bez akejkoľvek empatie“, ktorú si politika vyžaduje.

Spustená lavínová reakcia

Šéf národniarov premiérovi vyčíta, že chce vyjsť v ústrety požiadavkám poslancov, ktorí vystúpili zo svojich materských poslaneckých klubov.

„Ani v jednej vláde, ktorej ste boli predsedom vlády, ste nešli do individuálnych rokovaní s ľuďmi, ktorí sa odtrhli od politických strán. Je zrejmé, že niektorí ľudia v SNS ako aj v Hlas-SD uverili možnosti individuálnej dohody s Vami ako s premiérom a predsedom najsilnejšej politickej strany. Nie my, ale Vy ste ich legitimizovali, dal im nádej dohody a chcete ich odmeniť za zradu, akú spáchali na svojich materských stranách,“ uviedol Danko, podľa ktorého takéto jednanie spustí lavínovú reakciu.

Zdôraznil, že odchod poslancov nie je zodpovednosťou SNS či Hlasu. „Ste premiér a veľmi dobre viete, kto ich zlomil, ovláda a získal na svoju stranu. Riešte to s tými ľuďmi, nie útokmi do nás a strašením verejnosti s voľbami,“ adresoval premiérovi.

Pripomenutie svojej vernosti

Danko ďalej napísal, že Ficovým krátkodobým riešením je v rozpore s koaličnou zmluvou odobrať strane Hlas-SD ministerstvo a prideliť ho ľuďom, ktorí túto stranu zradili a to isté chce urobiť aj s ministerstvom cestovného ruchu a športu, ktoré patrí SNS.

„Dokonca núkate miesta na svojej kandidátke i mojim ministrom, čo ma osobne sklamalo. To už vám nevadí, že ministrom by mal byť Rudolf Huliak, ktorého ste sám nechceli na ministerstve životného prostredia?“ pýta sa Danko. Zároveň poukazuje na to, že odchod poslancov je bežnou vecou v politike a stalo sa to už mnohým stranám.

V liste Ficovi viackrát pripomenul, že bez SNS by nebol predsedom vlády, okrem roku 2012. „Trikrát Vám naša politická strana SNS pomohla stať sa premiérom a vždy ste nás použili a následne takmer zničili,“ napísal Danko.

Opakovane mu tiež pripomína svoju vernosť v priebehu rokov. Ako napísal, o to viac ho mrzí, že zase vidí zlyhanie koaličných partnerov, útočí a nerieši dôvod vzniku tejto situácie. Žiadna vláda, ktorá bude stáť na zrade, kupčení a vydieraní, však podľa jeho slov nemá budúcnosť.

Koalícii sa nedarí napĺňať sľuby

Danko sa v liste pozastavuje nad tým, že koalícii sa zjavne nedarí napĺňať jej sľuby tak, ako si predstavoval. Zároveň priznáva, že s viacerými opatreniami vlády, za ktoré hlasoval, sa vnútorne nestotožňuje.

„Prišiel som do vlády plný nadšenia toho, že zrušíme Špecializovaný trestný súd, Úrad špeciálnej prokuratúry, že znormalizujeme spoločnosť, že ukážeme ľuďom, že im chceme pomáhať a pomôžeme im. Donútili ste nás hlasovať za konsolidáciu, s ktorou sa neviem stotožniť. Hlúpe transakčné dane, zrušenie rodičovského dôchodku,“ vymenoval šéf národniarov.

Danko dodal, že namiesto toho, aby vláda urobila reformy v zdravotníctve, kde sa „tvrdo rozkrádajú peniaze“, a zastavila nákupy zbraní, sa zaviedli nekoncepčné dane.

Podľa Danka je veľká škoda, že Fico svoju emóciu, boj a silu nesústreďuje na to, čo spoločne sľúbili voličom. „Hovorili sme, že zrušíme zmluvu o prítomnosti amerických vojsk. Hovorili sme ľuďom, že vyvodíme zodpovednosť za rozkrádanie v čase covidu. Hovorili sme ľuďom, že Sulík, Matovič a Kollár ponesú svoju zodpovednosť,“ pripomenul.

Chýbajúci cit a empatia k partnerom

Danko premiéra v liste viackrát chváli ako skúseného politika. Na druhej strane kritizuje, že Ficovi chýba cit a empatia ku koaličným partnerom.

„Máte obdivuhodný komunikačný talent, čo Vám však chýba, je cit. Cit pre svoje okolie. Nevnímate priateľov a úctu dávate nepriateľom. Je zrejmé, že Vás osobný súboj s prezidentom Slovenskej republiky pokračuje. Je zrejmé, že dobre viete, kto je za odchodom mojich poslancov na čele s Rudolfom Huliakom,“ napísal Danko.

Ak padnú strany SNS a Hlas-SD, padne aj vláda, poukazuje. Zároveň žiada premiéra, aby neotváral tému predčasných volieb. „Je potrebné si uvedomiť, že ľudia od nás očakávali a očakávajú väčšie výsledky. Ak chcete vládnuť tým, že zodpovednosť za stabilitu a neúspechy našej vlády potrebujete opäť na niekoho hodiť, tak Vám verejne hovorím, že sa toho zúčastniť dokážem už len z posledných síl,“ napísal Danko.

Fico sa podľa jeho slov od atentátu politicky izoloval. „Je mi však ľúto, ako nedokážete politicky nikomu veriť. Je mi veľmi ľúto, ako nevidíte priateľov, ako priateľom ubližujete a z nepriateľov máte strach. Nepočul som Vás hovoriť za dva roky nič o tom, čo bude s kauzami v tejto republike,“ kritizoval predseda SNS.

Pripomenul tiež, že si prial, aby sa Fico stal prezidentom, no ten ho nepočúval. „Dnes si uvedomujete, že by to bolo dobrým riešením,“ vyjadril sa Danko. Na záver Fica vyzval, aby ho politicky nepodrážal rovnako, ako on nepodrazil jeho. „Buďte, aký ste boli a ja budem vedľa Vás stáť v dobrom i zlom,“ uzavrel.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko k listu Úrad vlády SR aj stranu Smer-SD.