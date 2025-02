Šimečka súhlasí s Dankom, progresívci chcú zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu na zrušenie transakčnej dane

Predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka oznámil, že hnutie zvolá mimoriadnu schôdzu parlamentu na zrušenie transakčnej dane. Dodal, že tak chce urobiť ešte pred nadobudnutím jej účinnosti.

Šimečka súhlasí s predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom, že premiér Robert Fico je politicky izolovaný a vláda stojí na zrade a kupčení.

„Andrej Danko hovorí pravdu aj o tom, že prijali nekoncepčné dane, vrátane hlúpej transakčnej,“ zdôraznil Šimečka. Podľa neho vláda zbabrala konsolidáciu, priniesla zdražovanie a čoskoro príde jej ďalšia vlna, a to v podobe spomínanej transakčnej dane.

Podľa Kišša vláda klame

Poslanec Národnej rady SR Štefan Kišš (PS) upozornil, že vláda klame, keď tvrdí, že daň zaplatia podnikatelia. „Vraj sa to bežných ľudí nedotkne, zalepia im oči 13. dôchodkami a plošnými energodotáciami. No ak podnikateľov a pracujúcich vláda takto dusí a vyháňa, znamená to, že vyberie menej daní a nebude mať z čoho platiť služby občanom.“ povedal Kišš.

Podpredseda PS Michal Truban zdôraznil, že ak transakčnú daň nezruší Ficova vláda, Progresívne Slovensko tak spraví hneď ako prvú vec, keď dostane príležitosť.

„V skutočnosti je to nástroj na podporu šedej ekonomiky a zdražovania. Potrebujeme stimulovať modernizáciu a rast malých a stredných firiem, nie ich nezmyselne dusiť,“ povedal Truban.

Podnikatelia nechcú byť bankomatom

Poslankyňa Národnej rady SR Darina Luščíková kritizovala legislatívny plán vlády na rok 2025, ktorý neobsahuje žiadne opatrenia pre malých a stredných podnikateľov.

„Podnikatelia po celom Slovensku toho začínajú mať naozaj dosť. Už nechcú byť naďalej bankomatom, v ktorom si vláda Roberta Fica vyberá peniaze,“ uzavrela Luščíková.