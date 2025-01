Česká metropola chce zvýšiť poplatok za pobyt turistov, v Prahe 1 až štvornásobne

České hlavné mesto Praha vybralo na miestnom poplatku z pobytu vlani 885 miliónov českých korún. „Vo všeobecnosti sa dá povedať, že sa vracia späť do cestovného ruchu. Plus do dopravy a ciest,“ vysvetlil pražský primátor Bohuslav Svoboda.

V súčasnosti turisti v hlavnom meste platia 50 korún za noc. To je strop. Vedenie Prahy sa ale usiluje o to, aby sa limit zvýšil. Informuje o tom web TN.cz. „Náklady viazané na dopravu a na cestovný ruch sú také veľké, že pre mesto by každá koruna bola dobrá,“ podotkol primátor Prahy.

O zvýšenie poplatku z pobytu pre turistov sa najviac usilujú zástupcovia mestskej časti Prahy 1. Chceli by ho zvýšiť až štvornásobne. Teda zo súčasných 50 korún na 200 korún za noc. „My by sme si samozrejme dokázali predstaviť aj viac, ale buďme realisti, tých 200 korún v porovnaní s inými metropolami je úplne korektných,“ povedala starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská.