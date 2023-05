Orchidea patrí k čoraz obľúbenejším typom okrasných rastlín, ktorými si skrášľujeme svoje príbytky či obdarovávame najbližších. Sú totiž nielen úžasným doplnkom, ale aj darčekom. O orchideu sa však musíte aj pravidelne starať, prípadne si viete dopestovať nové sadenice. Ako na to? Inšpirujte sa.

Ako sa starať o orchideu? Pestovanie orchideí, presádzanie orchideí, starostlivosť o orchideu, či rozmnožovanie orchideí sú časté otázky v súvislosti s orchideami. Kto by už len nepoznal orchidey. Ide o naozaj krásne rastliny, ktoré hýria farbami od výmyslu sveta. Na skrášlenie ľudských obydlí sa používajú už od pradávna. Poznáme niekoľko desaťtisíc druhov a odborne ich nazývame Vstavačovité.

Orchidea – exotická kráľovná

Podobne ako aj iné rastliny, orchidey potrebujú k životu svetlo, vodu, živiny, vzduch a vhodné teplotné podmienky – pozor však na to, ktorú odrodu máte doma, majú totiž rozdielne požiadavky. Jedným z najlepších variantov pre začiatočníkov je odroda Phalaenopsis. Na jednej strane je to kvôli škále farebnosti jej kvetov – takmer celé farebné spektrum, na strane druhej aj kvôli pomerne nízkej náročnosti a dlhej životnosti. Existuje niekoľko zákonitostí, na ktoré pri pestovaní tejto odrody nesmiete zabudnúť.

Orchidea má veľmi rada svetlo, netreba to s ním však preháňať. Najmä priame slnečné žiarenie vie listom a kvetom ublížiť. Počas poobedňajších hodín je teda vhodné tieniť, v zimných mesiacoch môžete však rastlinu kľudne umiestniť na okno smerujúce na juh. Priveľa škodlivých lúčov sa odrazí na zafarbení lístkov, tie postupne zožltnú, až zhnednú a následne odpadnú. Týmto symptómom je lepšie predchádzať. Rovnaké pravidlá platia zväčša pre všetky druhy orchidey.

Pestovanie Táto odroda má rada vlhký vzduch, aj tu však platí, všetko s mierou. Ideálna vlhkosť vzduchu je viac než 50%, no menej než 75%. Vyhýbajte sa teda pestovaniu v prekúrených, ale aj prevlhčených miestnostiach. Ideálna izbová teplota pre orchideu je 18°C až 25°C. Vysoká teplota urýchľuje odparovanie vody a živín, tým pádom spomaľuje rastline rast, zatiaľ čo nízka ho dokáže úplne potlačiť. Existujú však aj mrazuvzdorné druhy, prípadne odrody, ktoré sa pestujú aj vo vyšších teplotách a neublíži im ani teplota nad 30°C. Vždy je potrebné overiť si, čo za orchideu vlastne pestujeme. Všetky však obľubujú jemnú cirkuláciu vzduchu, nie však počas najhorúcejších mesiacov a rovnako nepriaznivo reagujú aj na vetrania v zime, najmä okamžite po zálievke.

Vyberáme kvetináč O pestovaní a konkrétne polievaní orchidey je známe, že sa nesmie prelievať. Samotné korene neznášajú, keď sú neustále ponorené vo vode. Preto je pre pestovanie veľmi nápomocné zaobstarať si špeciálny kvetináč, ktorý je na mieru prispôsobený na pestovanie orchidey. Zavlažovanie pomocou tohto kvetináča funguje na princípe jemného nasávania vody prostredníctvom knotov zo zásobníka vody, čo zaistí, že orchidea nebude premočená a jej korene nebudú neustále ponorené vo vode. Kvetináč si môžete zaobstarať za veľmi nízku cenu porovnateľnú s cenami bežných kvetináčov. Ak teda plánujete, aby vaša pestovaná orchidea nepremokla a vydržala dlho, mali by ste si zaobstarať tento kvetináč, ktorý odvedie prácu polievania za vás.

Polievanie A keď sme už pri polievaní – nepísané pravidlo tvrdí, že ideálne je polievať orchideu raz do týždňa, resp. raz za desať dní. Avšak, je potrebné pozorne zrakom vnímať stav rastliny a tomu prispôsobiť polievacie návyky. To čo platí pre jedného pestovateľa, môže vážne uškodiť rastline druhého. Korene by nemali byť neustále vo vode, v zimných mesiacoch sa neodporúča dokonca ani dlhodobo premočený substrát. Orchideu sa odporúča polievať buď navečer, prípadne skoro ráno, nech majú rastliny dostatok času vstrebať potrebnú vodu. Ak nepatríte medzi fanúšikov klasického polievania zhora kanvicou, môžete celú rastlinu v črepníku ponoriť do vody na 20-30 minút, nech koreňmi sama nasaje požadované množstvo vody. Orchidea sa má polievať buď prevarenou vodou, ktorú následne necháme vychladnúť alebo dažďovou vodou. Rastliny sa bežne prihnojujú len za účelom rozkvitnutia. Na trhu je k dispozícii veľký výber rôznych hnojív, ktoré obsahujú potrebné minerály – najmä draslík, horčík, vápnik a fosfor. Pamätajte si, že hnojíme len vo fáze rastu, radšej v menšej koncentrácii aspoň raz do mesiaca – po rozkvitnutí sa už o seba orchidea dokáže postarať sama, ak má, samozrejme, dostatok svetla, vody a tepla

Odkvitnutie Pýtate sa, čo s odkvitnutou orchideou? U odrody Phalaenopsis nie je nutné odkvitnuté kvety hneď ostrihať, pretože sa stále môžu tvoriť nové. Avšak je potrebné skontrolovať stonku, listy a výhonky, či nie sú príliš zožltnuté a suché. Ak áno, preč s nimi. Ak je však zelené to, čo zelené byť má, je všetko v poriadku. Niekedy, ak je proces kvitnutia príliš pomalý, odrezaním niektorej z kvetných stoniek môžete podporiť vznik nových. U orchideí, ktoré majú obdobie oddychu, odporúčame odkvitnuté kvety ostrihať, dať rastlinu na chladné miesto, zalievať len raz za desať dní a ona sa po nejakom čase opäť farebne odmení. V žiadnom prípade ich však netreba do kvitnutia nútiť, môže to byť veľmi kontraproduktívne.

Presádzanie Orchidey sa presádzajú iba keď nekvitnú, raz za približne rok/dva roky (odporúčania sa líšia, rok pauza je však minimum). Na presádzanie orchideí sa používa špeciálny substrát, ktorý sa dá zohnať v každom špecializovanom obchode. Deň, dva pred samotným procesom rastlinu dôkladne zalejeme a môžeme pridať aj živiny. Orchideu z črepníka opatrne vyberieme tak, aby sme nepoškodili korene. Ich duté a suché konce môžeme zastrihnúť, nezabudnime skontrolovať prítomnosť škodcov. Väčšinou presádzame do črepníka o čosi menšieho, nie je to však stopercentným pravidlom. V novom črepníku nevkladáme orchideu príliš hlboko, korene obsypeme novým substrátom, avšak necháme im dostatok prívodu vzduchu. Po presadení 4-5 dní nepolievame, akurát postrekujeme listy vodou.

Rozmnožovanie Orchidey sa môžu rozmnožovať generatívne, teda semenami, rovnako ako aj vegetatívne, teda časťami rastlín. Pomerne častým spôsobom rozmnožovania orchideí v domácnostiach, je delením. V podstate ide o to, že hlavná stonka zhrubne, zvýrazní sa jej pahľúza, z ktorej vyrastá nový výhonok. Ako náhle sa na ňom utvorí dostatok koreňov, opatrne sa oddelí a máme novú rastlinku, ktorá sa dá presadiť (mala by mať rovnaké, alebo veľmi podobné podmienky ako pôvodná rastlina). Ide teda o akýsi vedľajší výrastok, popri materskej rastline. Musí mať však dostatok vlastných korienkov, listov a byť oproti hlavnej rastline jasne vymedzená. Ak ju prerežete na najtenšom spojení s ňou, rozhodne jej neublížite. Dá sa to však iba u orchideí, ktoré tvoria pahľúzy.

Choroby orchideí Ani orchidey sa nevyhnú chorobám. Väčšinou môže za ich výskyt zlé zalievanie, zlá starostlivosť vo všeobecnosti alebo škodcovia. V prvom rade je nesmierne dôležité zistiť, aké podmienky sú vhodné pre ten-ktorý druh orchidey. Prevencia je najlepšia zbraň voči zhubným vplyvom. Kontrolujte rastlinu na prítomnosť parazitov, akými sú napríklad vošky, ktoré často cucajú na viditeľných miestach. Pomerne častým druhom ochorenia sú plesne a hubové výrastky. Účinnou zbraňou sú rôzne postreky a prípravky, spomedzi nich sú najefektívnejšie fungicídy. Baktérie sa na orchideu dostanú najčastejšie z vody. Pletivo rastliny je vtedy sklovité, sfarbené až dočierna. Ideálne je postaviť ju na dostatočne vzdušné miesto, nech sa odparí nadbytočná voda a baktérie zahynú od sucha. V extrémnejších prípadoch sú k dispozícii rôzne prípravky. Ak však orchideu napadne vírus, čaká ju smutný koniec. Niekedy sa neprejavia navonok, občas sú ich príznakom skrútené listy, prípadne ich neprirodzené zafarbenie. Nedajú sa však liečiť, vírus je pre rastlinu smrteľný. Takúto orchideu izolujte od ostatných a zbavte sa jej. Nepoužívajte jej zvyšky na kompost ani na rozmnožovanie.

Orchidea druhy Medzi najčastejšie druhy orchideí patria:

Oncidium – aj v rámci druhu sa líšia veľkosťou kvetov; kvitnú najmä na jeseň; má rada chladnejšie prostredie

– aj v rámci druhu sa líšia veľkosťou kvetov; kvitnú najmä na jeseň; má rada chladnejšie prostredie Phalaenopsis – najpestovanejší druh; starostlivosť o ne je veľmi ľahká, aj pestovateľ-začiatočník sa ľahko naučí, ako na to

– najpestovanejší druh; starostlivosť o ne je veľmi ľahká, aj pestovateľ-začiatočník sa ľahko naučí, ako na to Cymbidium – obľubuje svetlejšie a chladnejšie miesta, bez priameho slnečného žiarenia; kvitne od jesene až do jari

– obľubuje svetlejšie a chladnejšie miesta, bez priameho slnečného žiarenia; kvitne od jesene až do jari Dendrobium – opäť rozšírený druh; existujú poddruhy obľubujúce chladnejšie prostredie – pre skúsenejších pestovateľov; aj teplomilné – aj do bytov

– opäť rozšírený druh; existujú poddruhy obľubujúce chladnejšie prostredie – pre skúsenejších pestovateľov; aj teplomilné – aj do bytov Ascocentrum – teplomilný druh; miluje svetlo, odmení sa exotickými farbami listov

