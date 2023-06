Pestovanie hortenzie

Záhrada to nemusia byť prioritne len zeleninové záhony a rady ovocných stromov či krov, ale aj pestrofarebné miesta plné okrasných rastlín, prípadne skalničiek. V žiadnej záhrade by však, podľa nášho názoru, nemala chýbať hortenzia. Poďte sa s nami inšpirovať.

Hortenzia je, po ružiach, ďalšou kráľovnou kvetinových záhonov. Je vysoká, majestátna s plnými a husto združenými kvetmi. Pestovateľov poteší širokou paletou farebných variácií. Vynikne samostatne, aj s inými kvitnúcimi rastlinami. Prezradíme vám, ako si túto krásku dopestujete aj vo vlastnej záhrade.

Veľkoleposť a nádhera v podobe hortenzie

V prvom rade vyberte pre hortenziu vhodné miesto. Dariť sa jej bude v polotieni, a prečo? Prudké celodenné slnko by jej krehké listy a kvety spálilo, v tieni vám zasa nebude kvitnúť. A kam ju vlastne posadiť? Máte dve možnosti – kvetináč alebo záhon. Pri výsadbe do záhrady pripravte pre hortenziu primerane veľkú jamu. Vyberte z nej pôvodnú zeminu, ktorú nahradíte rašelinou a substrátom. Okolie hortenzie môžete upraviť mulčovacou kôrou. Má to nielen estetický, ale aj praktický význam, pretože drvina zadrží v pôde vlhkosť. Hortenzia obľubuje kyslú pôdu. Doprajte jej ju a odmení sa vám krásnymi a bohatými kvetmi. V prípade kvetináčov je nutné dbať na ich veľkosť. Inak budete rastlinu neustále presádzať.

Zálievka by mala byť pravidelná a dostatočná, vzhľadom k veľkosti hortenzie. V lete polievajte častejšie, avšak nepremočte pôdu. Dôsledkom by boli odhnité korene. Nezabudnite na dostatočný prísun živín. Hnojenie sa odporúča v čase, keď hortenzia rastie aj kvitne. Dobrou voľbou je kompost, prípadne viaczložkové hnojivá s postupným uvoľňovaním. Samozrejme hovoríme o hnojivách na kvitnúce rastliny.

Z času na čas je dobré hortenziu ostrihať. Nejde však o rez v typickom slova zmysle. Na mysli máme skôr odstránenie suchých vetvičiek, starých výhonkov alebo odumretých listov, čím rastlinku omladíte. Hortenzia je mrazuvzdorná, preto sa zimy nemusíte obávať. Okolie koreňov môžete pokryť listami alebo čečinou. Horšie je to ale s hortenziami, ktoré ste zasadili do kvetináčov. Ak sa nachádzajú vonku a nemôžete ich preniesť do interiéru, obaľte ich, napr. aj vrecovinou alebo slamou. Hortenzie, ktoré máte celoročne v interiéri, preneste do chladnejšej časti doma. Občas im doprajte zálievku.

Nadchýnajú vás farebné kreácie, ktoré vedia hortenzie vyčarovať? Farba kvetov súvisí so zložením pôdy, resp. s jej kyslosťou. Platí zásada, čím kyslejšia pôda, tým výraznejšie zafarbenie kvetov, blížiace sa až k výrazne modrej farbe, po ktorej túžia mnohí pestovatelia hortenzii. Na dosiahnutie modrých kvetov existuje aj špeciálny substrát, ktorý pridáte k rašeline už v procese výsadby.

