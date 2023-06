Sadenie ruží

Ruže sú kráľovnami medzi kvetmi. S týmto tvrdením budú súhlasiť hlavne ženy, ktoré ruže doslova milujú a dostať kyticu ruží je pre ne významnou udalosťou. Tieto krásky si však nemusíte kupovať len v kvetinárstvach, ale dokážete si ich vypestovať aj vo vlastnej záhrade. Prezradíme vám, ako na to.

Ako pestovať ruže

Ruže sú s nami už od nepamäti a v súčasnosti si môžete vyberať z viac ako tisíc druhov. Pri dobrej starostlivosti prežijú celé desaťročia a vytvoria v záhrade nadčasovo krásnu kulisu. Jednotlivé druhy sa nelíšia len farbou kvetov, ale aj ich plnosťou, veľkosťou, vôňou či vzrastom. Vyniknú v meste aj na dedine, v kvetinových záhonoch, na terasách, balkónoch, pri altánkoch či pergolách. Sú ozdobou každého interiéru, zaujímavou prísadou v kuchyni, ale aj vyhľadávanou ingredienciou v parfumérstve a kozmetickom priemysle. Široké možnosti využitia len zdôrazňujú dokonalosť a pompéznosť ruží.

Vyberte im slnečné miesto, potrebujú vzduch a slobodu. Takže žiadne hranice v podobe plota, rohu či nebodaj vysokého stromu alebo kríka. Pripravte im kyprú, odburinenú pôdu, bohatú na živiny. Polievajte ku koreňom, no so zálievkou to neprežeňte. Pri sadení pridajte do pôdy kompost, ktorý zabezpečí štartovaciu dávku výživy. Na hnojenie používajte len hnojivo, určené na ruže, ktoré sa bude uvoľňovať postupne a tak zabezpečí dostatok živín na dlhšie obdobie. Doprajte ružiam nástielku v podobe slamy, kôry, ihličia. Rozmiestnite tieto materiály okolo ruže vo výške cca 5 cm. Má to hneď niekoľko pozitív. V okolí ruží nebude rásť burina, pôda zostane dostatočné vlhká a zabránite aj nadmernému zahriatiu zeme či koreňov.

Ruže si môžete zakúpiť s koreňovým balom alebo bez neho. Bez obalu vysádzajte ruže len v jesennom období. Koreňový bal je výhodný aj v tom, že takto chránené sadenice môžete vysadiť kedykoľvek počas roka. Rastlinky však dobre skontrolujte, zamerajte sa najmä na korene a ich zdravotný stav. Vyhĺbte asi 40 cm hlbokú a širokú jamu, nalejte väčšie množstvo vody, položte sadenicu, zahrňte zeminou a ešte raz polejte. Ruže bez obalu nechajte pred sadením asi tri hodinky vo vode. Vzdialenosť medzi jednotlivými sadenicami závisí od druhu ruží. Veľkokveté odrody musia byť vo väčšej vzdialenosti, ako napr. klasické ruže, s ktorými sa stretávame v štandardných záhonoch.

Ruže počas leta

Letné horúčavy sú namáhavé nielen pre človeka, ale aj pre zvieratá či rastliny. Vyššie sme spomenuli, že ruže vyžadujú slnkom zaliate stanovište. Letné horúčavy im budeme musieť pomôcť prekonať dostatočnou starostlivosťou. Základom je pravidelné polievanie ku koreňom, nikdy nie na kvety či listy. Odstraňujte burinu, kyprite pôdu, odstraňujte suché listy a uvädnuté kvety. Ruže sa vám odvďačia krásnym a bohatým kvitnutím. Ruže najčastejšie bojujú s plesňovými ochoreniami listov Zo škodcov sa objavujú vošky. Účinným opatrením je použitie chemických postrekov, avšak siahnuť môžete aj po biologických zbraniach, napr. rastlinných výluhoch. Ak zasadíte niektoré druhy plodín vedľa ruží, zbavíte sa škodcov úplne bez námahy. Takýto účinok má napr. levanduľa.

Pozrite si záhradné ručné náradie v týchto e-shopoch:

Čo prináša jar

Jar sa pri ružiach spája s rezom a strihaním. Rez uskutočňujeme pri stromčekových odrodách alebo druhoch s drevnatou stonkou. Ostatné druhy upravujeme výlučne strihaním. Pri mladých a čerstvo vysadených ružiach skrátime korene aj výhonky, aby sa rastlinky lepšie ujali. Starším, zakoreneným ružiam odstrihnite len suché a choré výhonky, inak omladzovať nemusíte.

Druhová kombinatorika

Ruže môžete vysádzať do záhonov samostatne alebo ich skombinujte s inými okrasnými rastlinami. S pestrosťou druhov to netreba preháňať. Ruže sa znesú s trvalkami, letničkami, okrasnými kríkmi, drevinami či cibuľovinami. Každá rastlinka disponuje imunitou a účinnými látkami, ktoré zabraňujú vzniku chorôb a odháňajú škodce. Kvety v susedstve sa tak budú navzájom chrániť. Každej však doprajte dostatok priestoru nielen pre rast, ale aj na starostlivosť z vašej strany. Práca v hustom záhone nie je totiž žiadna výhra.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: