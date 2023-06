Pestovanie chryzantém

Chryzantéma je dominantou jesennej záhrady. Kvitnúť začína v období, keď to už ostatné kvety majú takpovediac za sebou. Patrí jej prelom leta a jesene. A práve vtedy sa môžete tešiť na krásne farebné divadlo. Ich pestovanie pritom nie je vôbec zložité. Prezradíme vám, ako na to.

Chryzantéma pre jesennú romantiku

Chryzantémy patria k trvalkám. Ľudia ich obľubujú hlavne pre rôznorodosť v oblasti farieb, veľkosti, tvaru kvetov, ale aj rozdielny čas kvitnutia. Vybrať si môžete vysoké aj nižšie odrody, ktorých kvety sú husto naukladané jeden vedľa druhého, alebo sa naopak majestátne vypínajú ako solitéry.

Mohlo by sa zdať, že kúpiť vhodnú odrodu nie je problém. Veď okolo sviatku všetkých svätých sú ich plné obchody. Práve na tieto rastlinky si dajte veľký pozor. Nie sú prispôsobené na pestovanie vonku, iba v skleníkoch, v dôsledku čoho vám počas zimy vyhynú. Pre kvalitné sadenice si zájdite do záhradníckych centier. Následné množenie už zvládnete sami. Po nákupe rastliny presaďte buď rovno do záhrady, alebo do nového kvetináča. Pôda musí byť kyprá a bohatá na živiny. Chryzantémy by mali v záhrade rotovať. Množenie je veľmi jednoduché. Na jar vyberte rastlinu zo zeme či kvetináča. Rozdeľte ju na dve až tri časti a každú opätovne zasaďte. Z jednej dospelej rastliny získate až tri nové sadenice.

Pred výsadbou nájdite vhodné stanovište. Chryzantémy potrebujú veľa slnka, bohatú zálievku a cca raz za dva týždne hnojivo. Ak túžite po krásne tvarovaných rastlinkách, budete sa o to musieť pričiniť pravidelným strihaním výhonkov. Rastlinky sa tak bohato rozkonária, budú súmerné a bohato zakvitnuté. Premýšľate nad tým, prečo kvitnú chryzantémy na jeseň? Ku kvitnutiu totiž potrebujú intenzívne slnečné žiarenie, no krátke dni, kratšie ako 14 hodín. V období kvitnutia odstraňujte odkvitnuté kvety. Pri veľkokvetých odrodách dbajte na to, aby bol na každom výhonku len jeden púčik.

Keď prídu mrazy je po nádhere. Rastlinky dokážu dokonale zničiť. Zrežte ich a na zimu prikryte, napr. pilinami, slamou či suchou trávou. To, samozrejme, hovoríme o chryzantémach, ktoré máte vysadené v záhrade. Rastlinky v nádobách treba zazimovať úplne inak. Umiestnite ich do pivnice, kôlne či garáže a nezabudnite ich občas poliať. Pestujete chryzantémy na balkóne? Pravidelne sledujte predpoveď počasia, aby vám rastlinky neomrzli ešte skôr, než príde skutočná zima. Neľakajte sa, nečaká vás nič zložité. Chryzantémy prikryte na noc netkanou textíliou a budete sa z nich môcť tešiť až do neskorej jesene.

Ani pri pestovaní chryzantém sa nevyhnete škodcom a chorobám. Plesňové ochorenia sa objavujú po intenzívnych a dlhotrvajúcich zrážkach. Omnoho nebezpečnejšia je hrdza biela. Ak rastlinu napadne, jej šírenie už nezastavíte. Prevenciou je pravidelná kontrola sadeníc, pri množení aj odrezkov. V prípade obidvoch ochorení môžete zasiahnuť chemickými prípravkami. Ich účinnosť je však otázna.

