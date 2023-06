Pestovanie muškátov

Premýšľate nad tým, čím skrášliť počas letných mesiacov okennú parapetu, terasu či priedomie? Čo by ste povedali na muškáty. Pomôžeme vám zorientovať sa v ponuke druhov, ale aj v tom, čo muškát potrebuje, aby krásne kvitol od neskorej jari až do začiatku jesene.

Muškát – obľúbený a stále trendy

Muškát je typickým reprezentantom leta. Za, pomerne jednoduchú, starostlivosť sa vám odvďačí bohatým kvitnutím dlhé mesiace. Medzi pestovateľmi je obľúbený najmä kvôli skromnosti v otázke starostlivosti. Muškáty sú populárne nielen u nás, ale stretnete sa s nimi aj v prímorských krajinách. Sú odolné voči jarným mrazom, nájdete ich v podobe rozličných kultivarov, hýria farbami, ponúkajú rôznu veľkosť a hustotu okvetia. Viac si už milovník kvetov ani nemôže priať.

Na trhu je dostupných viac ako 200 druhov muškátov. V našich podmienkach sú najviac populárne muškáty veľkokveté, krúžkované aj štítovitolisté. No záhradkári čoraz viac siahajú aj po „novinkách“. Je potrebné poznamenať, že každý druh vyžaduje iné podmienky na pestovanie. Existujú aj minimuškáty či aromatické druhy. Z ich listov sa počas leta šíri intenzívna vôňa, ktorá vás osvieži, a zároveň odoženie dotieravý hmyz. Ak vyhľadávate extravaganciu, siahnuť môžete aj po druhoch s farebnými listami.

Poďme si niektoré druhy predstaviť trošku bližšie:

muškát veľkokvetý – charakterizujú ich matné listy, čiastočne drevnatá stonka a výrazné farby kvetov. Ako napovedá už ich názov, kvety sú veľké, môžu byť jednoduché aj plné. Nechajte ich vyniknúť, zaslúžia si to

muškát krúžkovaný – spoznáte ich podľa kresby na listoch, taktiež majú jednoduché aj plné kvety. Hodia sa do mesta aj na vidiek, do samostatnej aj zmiešanej výsadby

muškát štítovitolistý – majú lesklé listy, dlhé stonky s bohatou kvetinovou nádielkou. Ide však o previsnutý druh, preto odporúčame ich situovanie na balkón alebo do závesných kvetináčov

Do exteriéru ich dávajte až na začiatku mája. Muškát síce vydrží aj miernejší mráz, avšak netreba zbytočne riskovať, že rastlinkám ublíži. Ak si vravíte, že sú všedné, skúste im dať šancu a viac sa poobzerať v záhradnom centre. Muškáty už totiž ponúkajú mnoho moderných kultivarov. Nájdete ich s farebnými listami, s nádhernými veľkými kvetmi atypických tvarov a farieb, s kvetmi, ktoré voňajú, ba dokonca aj v podobe stromčekov. Muškát sa stal okrasnou rastlinkou s mnohými podobami a variáciami. Podľa nášho názoru si vyberie aj ten najnáročnejší pestovateľ.

Muškát vynikne v meste aj na vidieku. Do konkrétneho prostredia ho však musíte správne začleniť. Vidiecku jednoduchosť docielite muškátmi v klasických hlinených nádobách. Zaujímavo ukáže aj výsadba v košíku, prípadne v keramike. Môžete ich kombinovať s ďalšími kvitnúcimi druhmi, no napríklad aj s bylinkami. A čo je najlepšie, kombinovať smiete aj farby. Na dedine platí, že čím pestrejšie, tým lepšie.

Mesto je v tomto smere o niečo zložitejšie, modernejšie, no hlavne konvenčnejšie. Dominantný industriálny štýl budete musieť aplikovať aj pri výsadbe, aby ste, takpovediac, nevytŕčali z radu. Siahnite po kovových nádobách a muškátoch jednej farby. Umiestnené budú spravidla na balkóne. Osvedčia sa teda muškáty štítovitolisté. Do každej nádoby umiestnite len jeden kus, aby sa rastlinka mohla do sýtosti rozrastať.

Starostlivosť o muškáty

Umiestnenie

Muškáty vám krásne a bohato zakvitnú na mieste zaliatom slnkom. Zbožňujú totiž teplo. Ale pozor. Pôda v nádobách nesmie byť teplá, pretože to pribrzdí ich rast a zastaví kvitnutie. Vhodným riešením je stanovište, na ktorom dochádza k striedaniu slnka s tieňom. Vyberte záveternú stranu a muškáty chráňte pred dažďom.

Pôda

Určite nie klasická zemina, ale výživný substrát, určený pre kvitnúce druhy rastlín. Zo špeciálnych substrátov môžu rastlinky čerpať potrebné živiny. Pôda by mala byť vzdušná, kyprá, priepustná a dobre zadržiavať vodu.

Polievanie

Nezabudnite na pravidelnú dávku vody, avšak najlepšie ráno a vodou odstátou. Substrát pravidelne kontrolujte a polievajte hneď, ako spozorujete jeho mierne preschnutie. Ak ste pracovne vyťažení, často cestujete a nemáte dostatok času sledovať zálievku, doprajte muškátom aj sebe komfort v podobe samozavlažovacích kvetináčov.

Hnojenie

Pravidelnou aplikáciou tekutého hnojiva podporíte muškáty v kvitnutí. Organické hnojivo môžete primiešať už pri sadení.Tekutým hnojivom sa odporúča prihnojovať cca dvakrát za týždeň, počas celého obdobia kvitnutia.

Boj proti škodcom

Muškáty nemajú veľa prirodzených nepriateľov, no z času na čas sa nejaký ten votrelec objaviť môže. Urobte rýchly a efektívny zásah. Viac ako škodce môžu muškáty ohroziť plesne. Ich výskytu predídete pravidelným odstraňovaním suchých listov a odkvitnutých kvetov. Tieto odumreté časti navyše kazia aj estetický dojem z výsadby.

