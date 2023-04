Zariadenie detskej izby by nemalo vyzerať prvoplánovo. To znamená, že aj keď sa chystáme detskú izbu zladiť do odtieňov ružovej či modrej, nemusí sa táto farba nachádzať súčasne na stenách, nábytku a doplnkoch. Nie, že nemusí, nemala by sa. O kombinovaní farieb, o ich dopĺňaní s bielymi odtieňmi, ako aj o návrhoch farebných detských izieb si povieme viac.

Farby na stenu do detskej izby

Je pravdou, že všetky štyri farebné steny sa v interiéri domácností už veľmi nenosia. Aspoň čo sa týka výrazných sýtych veselých farieb. Detské izby tvoria v tomto prípade výnimku. Aj keď sa čoraz viac stretávame s farebnosťou na doplnkoch či dekoráciách, ešte stále sa tešia obľube. Farby na steny do detskej izby je ale nutné použiť striedmo. To znamená, že je vhodné vymaľovať iba jednu, prípadne dve steny.

Farby na steny sa nemusia obmedzovať iba na samotný náter. Aj množstvo tapiet, malieb s detským motívom či nálepiek na stenu sa postará o oživenie detskej izby. Aj nedávno sme vám ponúkli niekoľko inšpirácií prostredníctvom článkov „Ako vyzerá detská izba pre chlapca?“ a „Radíme so zariadením: detská izba pre dievčatá.“.

Ak by sme sa pozreli na názory psychológov, tí všeobecne tvrdia, že svetlejšie tóny studených farieb (modrá, zelená, fialová) pôsobia upokojujúco. Farby stien v tomto výbere však môžu pocitovo znižovať teplotu izby. Opakom sú teplé tóny farieb (červená, oranžová, žltá), ktoré podporujú aktivitu a zvyšujú „vnútornú teplotu“.

Ideálna farba do detskej izby neexistuje. Pre každé dieťa je totiž vhodná iná farebná škála. Súčasný sortiment však ponúka interiérové farby v nespočetnom množstve rôznych farebných odtieňov. Pomocou vzorkovníka si vyberiete tú naj podľa vkusu, pričom vám v predajniach namiešajú podľa gusta aj tie najjemnejšie odtiene, ktoré vyzerajú v izbe naozaj dobre.

Farby do detskej izby – ktoré radšej nie?

Paradoxom je, že to čo je výhodou farieb je zároveň aj ich nevýhodou. Majú totiž schopnosť ovplyvňovať náladu. A to pozitívne, ale aj negatívne. V detskej izbe by ste sa preto mali radšej vyhnúť čiernej (výnimkou môže byť malý koberec či dekorácie), tmavomodrej a šedo-zelenej. Keďže tieto farby energiu tlmia, dieťa by mohlo byť často unavené.

Ani hnedá farba sa do tejto miestnosti veľmi nehodí. Navyše, deti ju ani neradia medzi svoje obľúbené. Výnimkou je v tomto prípade posteľ, ktorú keď kúpite v prevedení masívu, nič ňou nepokazíte. Aj tá sa však môže namorením ladiť do rôznych odtieňov, pokojne aj bledších tónov.

Aj keď sa veselé farby do detskej izby väčšinou hodia, natrieť steny výraznými a krikľavými farbami nebude tým správnym riešením. Pokiaľ patrí napríklad červená medzi obľúbené farby vášho dieťaťa, vyhnite sa jej na veľkých plochách a použite ju prostredníctvom drobného nábytku (poličky, rámiky…) a dekorácií.

Farby do detskej izby podľa Feng Šuej

Správne použitie umenia Feng Šuej má schopnosť harmonizovať prostredie dieťaťa. Na farby, materiály či doplnky reaguje každé dieťa individuálne. Preto, ak je dieťa trošku staršie a vie povedať svoj názor, harmonizovanie v detskej izbe by ste mali realizovať po vzájomnej „dohode“. Všeobecne platí, že detskú izbu je vhodnejšie umiestniť do prednej časti bytu či domu a na východ.

Farby podľa Feng Šuej v skratke:

steny v modrom a zelenom odtieni pôsobia na deti upokojujúco

lepšie sú jasné a svetlé odtiene farieb než tie tmavé a sýte

biela pôsobí chladne, je nutné ju doplniť ďalšími farbami, pretože by mohla podnecovať ľahostajnosť

žltá prináša v izbe radosť a energiu, nie je však vhodná pre malé dieťatko, mohlo by viac plakať

zelená vyvoláva rast a tvorivosť

purpurová je vhodná pre dospievajúce deti, vyjadruje výnimočnosť

pre malé detičky sa hodia prírodné farby, ktoré pôsobia pokojne

pri hyperaktívnych deťoch sa vyhnite červenej

farby a odtiene dreva prinášajú do izby pohodu

pre dospievajúce dieťa sa hodí čierno-biela kombinácia (napríklad biele steny a čierny koberec)

ak je napríklad dieťa narodené v živle drevo, kovové doplnky a farby s kovovým nádychom pôsobia rušivo – pre harmonizáciu zvoľte modrú farbu a vodné motívy alebo červenú farbu a prvky ohňa, ktorý energiu dreva upokojuje

Vzťahy piatich prvkov (živlov) pre harmóniu prostredia podľa Feng Šuej:

Prvok (živel) Pomocný prvok Škodlivý prvok Oslabujúci prvok Drevo Voda Kov Oheň Oheň Drevo Voda Zem Zem Oheň Drevo Kov Kov Zem Oheň Voda Voda Kov Zem Drevo

Každý prvok (živel) sa spája s určitými farbami a tvarmi:

Drevo zelená a bledomodrá, tyrkysová, vysoké úzke tvary Oheň červená, jasná žltá, purpurová, jasná oranžová, trojuholník a ostré tvary Zem hnedá, žltá, tmavá oranžová, nízke, ploché pravouhlé tvary Kov biela, zlatá, strieborná, fialová, sivá, okrúhle a oválne tvary, klenby Voda čierna, tmavomodrá,krivky, nepravidelné a nesúmerné tvary

