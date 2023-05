Moderná detská izba: inšpirácie pre každého

Inšpirujte sa rôznym materiálovým prevedením zariadenia, ako aj farebného prevedenia. Moderná detská izba uvíta sektorový nábytok, no výbornou voľbou v prípade tohto štýlu bude aj vyskladanie z jednotlivých komponentov nábytku, ktoré sú v ponuke aj samostatne. Jej priestor sa oplatí obohatiť originálnymi úložnými boxmi, dizajnovými policami, ale tiež tapetami či nálepkami na stenu.

Moderná detská izba pre dievčatá aj chlapcov

Okrem dizajnu, ktorý bude v ideálnom prípade dostačujúci aj pre študentskú izbu, je základom praktickosť. Malé deti potrebujú úložné priestory najmä na hračky, zatiaľ čo väčšie zase na školské potreby a čoraz viac hromadiace sa oblečenie. Nadčasový vzhľad nie je typický pre zariadenie detských izieb, no ak sa bavíme o vyslovene modernom štýle, za zváženie stojí aj nábytok, ktorý možno nie je špecificky určený do kategórie detského nábytku.

Príjemné miesto, ktoré nepôsobí stiesneným dojmom – to by mala byť jedna zo základných charakteristík detskej izby. Hrajte sa s farbami, no skôr na detailoch a len niektorých častiach nábytku. V ideálnom prípade je ich použitie vhodné najmä na doplnkoch a drobnom nábytku akým sú police, taburety a sedacie vaky. Aj úchytky znesú pastelové farby, rovnako ako dizajnové svietidlá a koberec.

Ak stavíte na kombináciu farieb v takomto spracovaní, nábytok môžete pokojne ponechať v bielej farbe alebo v šedých odtieňoch či imitáciách dreva. Takýto typ nábytku navyše poslúži nielen do detskej izby, ale tiež ako zariadenie tej študentskej. Stačí pozmeniť iba doplnky a malé detaily, ktoré často dotvárajú interiér. Takáto verzia vás vyjde drahšie iba v počiatočnej investícii, no v konečnom dôsledku ušetríte. Nebudete totiž musieť kupovať novú izbu pre dospievajúce dieťa a rozmýšľať, ako sa zbaviť tej starej. Pozrite si tiež zaujímavé inšpirácie študentských izieb.

Nábytok z bazáru?

Áno, aj moderná izba „z druhej ruky“ môže vyzerať štýlovo. Stačí mať aspoň malé estetické cítenie, vhodnú inšpiráciu a chuť do práce. Keď si predstavíte typické plechové šatňové skrine či skrinky, určite by vás nenapadlo, že by ste si ich zobrali domov, ba dokonca do izby vášho dieťaťa. O tom, že po premene vyzerajú skvelo sa môžete presvedčiť aj sami. stačí len pár úprav a náterov a nový moderný nábytok do detskej izby je na svete. Navyše ide o jedinečný štýl a originálny dizajn.

Ak sa snažíte ušetriť každý cent, štýlové úložné boxy si môžete taktiež vytvoriť sami. Rovnako tak aj príležitostné malé sedenie v podobe taburetiek. Väčšinu materiálu zoženiete aj doma alebo za lacný peniaz v obchode či prostredníctvom bazárov. Už stačí iba kúpiť tematický poťah či látku a netradičný kus nábytku môže zdobiť detskú izbu. Kto je šikovný kutil, zmajstruje aj moderné police, ktoré sú v niektorých predajniach až zbytočne drahý špás.

