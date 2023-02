Ako vyzerá detská izba pre chlapca

Deti by sa mali vo svojej izbe cítiť maximálne príjemne. Ak im k tomu dopomôže zariadenie v duchu ich obľúbeného športu, záľuby či aktivity, mali by ste sa nad tým predsa len zamyslieť. Áno, nebude to lacná záležitosť. Avšak, do detskej izby nemusíte nakúpiť všetko, čo sa daných záujmov týka. Vyčleňte si rozpočet, ozdobte steny, kúpte zaujímavú posteľ alebo drobný nábytok či doplnky.

Steny

Farbe stien, ako aj ďalším faktorom podieľajúcim sa na výslednom interiéri detskej izby, sme sa venovali aj v článku „Radíme so zariadením: detská izba pre dievčatá.“. Aj keď má vaša ratolesť nejakú obľúbenú farbu, ešte to nemusí znamenať, že bude zdobiť všetky štyri steny.

Uprednostnite náter na jednej stene, 3D tapetu s obľúbeným motívom alebo nálepky na stenu. V prípade, že nimi nevyzdobíte opäť každú stenu, budú pôsobiť želaným dojmom. Navyše, chlapec bude mať z obľúbených obrázkov radosť.

V súčasnosti je trendom, ak si dieťa môže maľovať alebo písať na stenu. Používa sa na to špeciálna farba, ktorá akoby vytvorí povrch tabule. Kúpiť si tiež môžete „fóliu“ s takýmto povrchom alebo rovno detskú väčšiu tabuľu, ktorú zavesíte na stenu.

Aj tapetu si môžete kúpiť s motívom maľovanky, ktorú si váš syn môže vyfarbiť podľa vlastnej fantázie. Niektoré mamičky sa však obávajú, že by ich deti následne kreslili aj po stenách, ktoré nie sú na to uspôsobené.

Nábytok

Zariadiť detskú izbu prakticky, bezpečne a zároveň štýlovo nie je v súčasnosti žiadnym problémom. Samotné usporiadanie nábytku by malo byť podriadené potrebám dieťaťa. Tie sa počas vývoja, samozrejme, budú meniť. Preto je potrebné zamyslieť sa aj nad tým, či zariaďujeme izbu dlhodobo.

Ak to finančný rozpočet dovoľuje, môžete vytvoriť vášmu malému chlapcovi izbu podľa predstáv a podľa toho, čo obľubuje. Či už je to nejaký druh športu, alebo akákoľvek iná záľuba.

Nábytok na mieru taktiež nie je zlou voľbou výberu. V prípade, že detská izba pre chlapca sa nachádza v podkroví alebo je jej súčasťou nejaký výklenok, skrine na mieru sa postarajú o vhodné úložné priestory, ale tiež o estetickosť. Pri takomto type nábytku navyše môžete zabrániť vyčnievajúcim alebo príliš ostrým rohom.

Ak neriešite podobný problém, v ponuke nájdete aj množstvo originálnych a zaujímavých nábytkových zostáv. Detská izba pre chlapca sa tak stane výnimočným miestom na hranie, odpočinok, prípadne začínajúce povinnosti. Umiestnenie postele býva základom, od ktorého sa odvíja zariadenie zvyšku izby.

Pozrite si nábytok do detskej izby v týchto e-shopoch:

Chlapčenské postele nájdete v zaujímavých tvaroch a, dokonca, „replikách“ áut, futbalových bránok a pod. Obľúbeným typom postele pre chlapca je poschodová posteľ. Je ideálnou voľbou aj v prípade, keď chcú u vás prespať jeho kamaráti. Navyše, nezaberá veľa priestoru.

Siahnuť môžete taktiež aj po posteliach, ktoré síce zaberajú viac miesta, ale zároveň nahrádzajú malé detské ihrisko. Sú to postele, ktorých súčasťou je napríklad šmykľavka alebo detská preliezka. Písací stolík môžete taktiež skombinovať s ďalším druhom nábytku.

Vysoká poschodová posteľ nemusí nutne obsahovať dve postele. Pod hornou posteľou môže byť umiestnený písací stolík so stoličkou, aj menšie úložné priestory. V takomto prípade je nutné zvoliť vhodný druh osvetlenia, aby si vaše dieťa nekazilo zrak.

Drobný nábytok a dekorácie

Koberec s motívom automobilovej dráhy? Žiadna novinka, no stále si drží obľúbenosť. Niektorí chlapci ocenia možnosť lezeckej steny v detskej izbe. Nemusí byť pritom veľkých rozmerov. Aj hojdacia sieť určite poteší. Sedací vak v tvare futbalovej lopty či detský tzv. teepee stan si, v prípade dostatočného priestoru, určite nájdu uplatnenie aj v detskej izbe vášho chlapca.

Pozrite si fotogalériu k článku TU

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: