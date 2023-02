Radíme so zariadením: detská izba pre dievčatá

Farby

Farby hrajú v detských izbách dôležitú úlohu. Ak aj vy patríte medzi ľudí, ktorý preferujú skôr neutrálne farby, vašej malej slečne doprajte pestrosť. Ružová je typickou farbou pre dievčatá, avšak všetkého priveľa škodí. Aj tu dbajte na striedmosť a vyvarujte sa napríklad vymaľovaniu všetkých stien naružovo.

Nech už vaše dievča obľubuje akúkoľvek farbu, nemusí nutne zdobiť steny jeho izby. Výbornou alternatívou využitia pestrejších farieb je ich použitie na bytovom textile v podobe vankúšov, závesov, posteľných obliečok a pod. Farebný môže byť napríklad aj koberec alebo kvetináče, v ktorých sú zasadené kvety. Nábytok do detskej izby taktiež nájdete v rôznych odtieňoch farieb aj ich kombináciách.

Steny

Ako sme už spomenuli, vymaľovanie všetkých stien žiarivejšou farbou nemusí pôsobiť útulne. Naopak, priestor je opticky menší a „zabraňuje“ vyniknutiu nábytku, rôznych dekorácií a doplnkov. To však neznamená, že steny detskej izby musia byť biele.

Dievčatá ocenia, ak na veľkej ploche budú nakreslené obľúbené zvieratká, postavičky alebo rozprávkové motívy (nemusíte zháňať šikovného maliara, nálepky na stenu alebo 3D tapety sa o všetko postarajú).

Strop detskej izby v podobe oblohy? Túto možnosť môžete zvážiť, ale odporúčame sa prikloniť k „nočnej verzii“. V obchodoch kúpite svietiace nálepky, ktoré počas noci vytvoria jemné svetlo na „oblohe“ izby.

Ak chcete, aby steny tejto miestnosti boli pútavé aj pre staršie dievčatko, môžete zvoliť napríklad tapety. Nájdete ich v rozmanitých štýloch, druhoch a pri správnom výbere sa postaráte o plynulé zjednotenie s nábytkom a celkovým interiérom detskej izby. Opäť neodporúčame vytapetovať všetky štyri steny. Vyberte si jednu hlavú alebo dve susedné steny. Menej je naozaj viac…

Nábytok

Detská izba je jednou z miestností, ktorá sa môže pýšiť extravagantnejším štýlom v zmysle farieb a rôznych motívov. Pokojne môžete vybranými druhmi nábytku vytvoriť malé kráľovstvo pre vašu dcérku. Všetko záleží od toho, koľko rokov má vaše dieťa, keď zariaďujete izbu a koľko peňazí chcete do zariadenia investovať. Samozrejme, do úvahy je potrebné brať aj to, ako dlho chcete aby vaše dieťa izbu využívalo. Či ju zariaďujete krátkodobo alebo dlhodobo.

Počítate s tým, že ak vaše dievčatko vyrastie, zmeníte mu aj zariadenie detskej izby? Potom sa nebojte siahnuť po nábytku, ktorý sa vyznačuje netradičnosťou. Je samozrejmé, že potreby a požiadavky detí sa vekom menia. Preto, ak máte k dispozícii dostatočný rozpočet, detská izba snov môže patriť práve vašej malej slečne.

Aj keď deti nemajú veľa povinností, školské začiatky si vyžadujú vytvorenie určitých zón, ktoré uľahčia zvládanie domácich úloh. Písací stolík a vhodná detská stolička sa o to určite postarajú. Viac sa dočítate v článku „Naša poradňa: ideálny detský stôl a stolička.“. Posteľ je samostatnou kategóriou detských izieb. Keďže deti sú stále vo vývoji, správna kombinácia postele, matraca a roštu je prioritou.

Nemusíte sa ale obávať, že pre vaše dievča sa nenájde krásna posteľ. Romantické kovové postele, drevené postele s vyrezanými srdiečkami či oblým čelom, postele v podobe zámku či princeznovskej komnaty a mnohé ďalšie, sú na trhu bežne dostupné. Ak sa predsa len nenájde žiadna podľa vašich predstáv alebo predstáv vašej ratolesti, nechajte si vyrobiť detskú posteľ na mieru. Podrobnosti nájdete v článku „Ako nájsť ideálne postele pre deti do detskej izby.“.

Doplnky a drobný nábytok

Úložné priestory sú v detskej izbe nevyhnutnosťou. Množstvo hračiek, písacích a kresliacich potrieb, knižiek a pod. si pýta svoje miesto. Nielen nábytok dokáže poskytnúť potrebný priestor. Výborným pomocníkom sú tzv. úložné boxy, ktoré nájdete opäť v rôznych farebných prevedeniach, motívoch a materiáloch. Stačí umiestniť na stenu police alebo regály a okrem vystavenia dekorácií môžu poslúžiť tiež ako miesto na úložné boxy. Steny detskej izby potešia aj fotografie, obrázky či rôzne „tabuľky“ s textom.

Tabuľky na písanie sú zase ďalšou možnosťou, ako spojiť zábavu s dizajnom. Umiestnením fólie (s vlastnosťami tabule) na dvere si môže vaše dieťa skrášliť interiér izby aj vlastnými obrázkami. Ak zariaďujete miestnosť pre malé dievča, priestor by ste mali ponechať aj drobnému nábytku a hračkám, akými sú detská kuchynka, domček pre bábiky a pod.

Obľube sa v súčasnosti tešia aj tzv. teepee stany. Plyšáci sa taktiež hlásia o slovo a spolu s ďalšími hračkami môžu zdobiť rôzne časti detskej izby, napríklad zavesením na tenké lano. Inšpirovať sa môžete v článku „Ako vyzerá detská izba pre chlapca?“.

