To, čo sa nemení, by mala byť útulnosť. V študentskej izbe by sa mali cítiť rovnako príjemne ako tomu bolo počas detských rokov. Jej premena na študentskú totiž neznamená ani úplne zavrhnutie pastelových farieb (netreba to však preháňať), ani výrazné zmeny v zariadení (pokiaľ izbu nezdobia napríklad detské tapety a podobne).

Študentská izba pre dievča

Pri zariaďovaní študentskej izby je v prvom rade dôležité uvedomiť si, či uprednostníte ponuku sektorového nábytku, alebo sa rozhodnete zakúpiť jednotlivé komponenty samostatne. Druhé riešenie ocenia možno práve dievčatá, z ktorých sa stávajú ženy a potrebujú zrazu oveľa väčší priestor aj na ošatenie, aj na kozmetiku.

Veľká šatníková skriňa, väčšia posteľ s romantickým nádychom (napríklad čalúnená alebo železná s kovaným čelom), kozmetický stolík, čitateľský kútik a, samozrejme, aj miesto pre počítač či notebook si vyžadujú pozornosť aj plánovanie. Aby všetky tieto veci nepôsobili chaoticky, je dobré sa zamerať na jednotný štýl (či už moderný, retro alebo vintage), ktorý sa v správnej kombinácii s ďalším zriadením a doplnkami postará o želaný výsledný efekt. Vizualizácia študentskej izby u odborníkov taktiež stojí za zmienku.

Každá študentská izba pre dievča vyzerá inak, to je samozrejmé. Individuálne potreby, záujmy, osobitý štýl, to všetko robí z tejto miestnosti jedinečný priestor. To, čo by tu okrem samotného nábytku však nemalo chýbať, sú doplnky, dekorácie, fotografie rodiny či kamarátiek a kamarátov. Miesto si tu nájdu aj rôzne darčekové predmety a veci, ktoré majú pre človeka dôležitý význam. Ideálnym riešením sú dizajnové police, regály a úložné boxy, ktoré im vytvoria čestné miesto a v izbe tak nevládne neporiadok.

Študentská izba pre chlapca

U chalanov väčšinou býva zvykom, že o nábytok sa veľmi nezaujímajú (no nemusí to byť vždy tak). Predsa len, ak ide o zariadenie študentskej izby pre chlapca, sektorová zostava nábytku bude pravdepodobne lepšou voľbou. Niektorí výrobcovia dokonca ponúkajú okrem postele, skrine a písacieho stola aj ďalšie police či rôzne úložné boxy so zaujímavým dizajnom a obľúbenými motívmi.

Bežne sa stretnete aj s tým, že niektoré komponenty sektoru do študentskej izby si môžete zvoliť aj sami. Stále však platí pravidlo o vytvorení oddychovej zóny a zóny na učenie či akúkoľvek prácu z PC a podobne. Kvalitná posteľ či rozkladacia pohovka je nutnosťou. Čo sa týka písacieho alebo počítačového stola, pokojne siahnite aj po produktoch kancelárskeho nábytku.

Študentská izba pre dvoch

V tomto prípade je dostatok úložných priestorov jednou z dôležitých vecí. Tou, pravdepodobne, najdôležitejšou je dostatok súkromia. Dospievajúce deti majú zrazu „svoj vlastný svet“, s ktorým sa práve v pokoji domova nechcú s nikým deliť. Ak to priestor nedovoľuje a jednu miestnosť zdieľajú dvaja tínedžeri, je nutné vytvoriť návrh študentskej izby tak, aby vyhovoval obom.

Ak je izba určená súrodencom opačného pohlavia, riešenie bude o niečo komplikovanejšie, no nie nerealizovateľné. Keďže súkromie hrá hlavnú úlohu, dôležité je zamerať sa na vytvorenie jednotlivých zón pre oboch dospievajúcich. Oddychové zóny by sa mali nachádzať ďalej od seba, pričom tie pracovné môžu pokojne so sebou „susediť“.

Zariadenie študentskej izby by malo byť v tomto prípade v nenápadnejších prírodných tónoch. Takéto farebné prevedenie nábytku bude vyhovovať obom, pričom veselšie odtiene farieb si individuálne dotvorí každý v „svojej zóne“. Netreba to preháňať napríklad s tapetami na stenách či výraznou maľovkou (inak sú tapety vítané).

Študentská izba podľa Feng Šuej

Harmonická študentská izba by podľa filozofie tohto umenia mala spájať dva základné aspekty. Prvým je prítomnosť aktívnej a kreatívnej energie (štúdium, hry…), tým druhým zasa ideálne podmienky na odpočinok a pokojný spánok. Z hľadiska Feng Šuej je dôležité vytvorenie otvoreného priestoru, aby sa mohla energia voľne pohybovať. V prípade, že jednu izbu zdieľajú dvaja študenti, vytvorte každému vlastný súkromný „kútik“.

Dostatok úložného priestoru a poriadok patria k hlavným kritériám bývania podľa Feng Šuej. Rôzne umenie na stenách môže vytvoriť podnecujúcu atmosféru a rešpekt. Nábytok do študentskej izby by nemal byť „vyradený“, jednoducho taký, ktorý sa už nikam nehodí. Stále totiž platí, že dieťa (aj keď dospievajúce) sa vyvíja a jeho prostredie ovplyvňuje celkový vývoj, hodnoty a názory.

Svetlejší nábytok sa odporúča viac, no farby môžete dopriať napríklad stenám. Viac o farbách do izby v duchu Feng Šuej sa môžete dočítať v článku Farby do detskej izby. Všeobecne však platí zásada – čím bude prostredie v izbe prirodzenejšie veku, tým lepšie sa v nej budú cítiť.

Aj malá a podkrovná študentská izba môže vyzerať skvele

Fialová, modrá študentská izba, či zariadenie v inej farbe sa oplatí v malých priestoroch zvážiť. Predsa len bledšie farby budú v tomto prípade lepšou voľbou. Interiérový dizajn netreba podceniť, aby výsledkom snahy nebola „lacná študentská izba“.

Priestor využitý na maximum – to je základným pravidlom pri zariaďovaní malej či podkrovnej študentskej izby. Dôležité totiž je, aby miestnosť nepôsobila stiesnene, ale naopak vzdušne. Ako potom dosiahnuť optické zväčšenie?

Vytvoriť vhodné podmienky na štúdium, úložné priestory, odpočinok a relax nie je v malých či atypických priestoroch jednoduchou záležitosťou. Riešenie ponúkame v niekoľkých tipoch:

presne na mieru – sektorový nábytok nebude pre tieto priestory ideálny. Šatníková skriňa s prispôsobenou hĺbkou, netradičné rozmery stola a postele, odkladací priestor pod šikminou – ušetrite každý centimeter.

vyššia posteľ (vytvorte pod posteľou ďalšie úložné priestory alebo miesto pre písací stôl).

multifunkčný rozkladací nábytok (hodí sa najmä pre malé izby, viac sa dočítate v článku o sklopných a rozkladacích posteliach).

alternatívy nábytku (napríklad nočný stolík nahraďte komodou a získajte tak viac úložných priestorov).

dostatok prirodzeného svetla, vhodné osvetlenie a odtiene farieb v interiéri izby, fotografie, doplnky…

