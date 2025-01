Bol to obrovský tlak, keď v 13. sérii súper skóroval, povedal český hrdina Šalé po zisku bronzu - VIDEO, FOTO

Českí mladíci na tohtoročnom hokejovom juniorskom svetovom šampionáte obhájili bronz spred roka.

V súboji o 3. miesto proti rovesníkom zo Švédska to však bola poriadna dráma, keďže v riadnom hracom čase aj po predĺžení bol stav nerozhodný 2:2. Česi viedli 1:0 aj 2:1, ale za „tri korunky“ dvakrát vyrovnával David Edstrom.

O všetkom napokon rozhodla až rekordná 14. séria nájazdov, doterajším maximom z minulosti na tomto fóre bolo sedem sérií. Góly v „rozstrele“ najprv padali v druhej sérii, keď skóroval Jakub Štancl a hneď po ňom parádnym blafákom aj švédsky kapitán Axel Sandin-Pellikka. V štvrtej sérii trafil Eduard Šalé žŕdku švédskej bránky a rovnako sa to stalo aj Štanclovi v ôsmej. Dva góly priniesla potom priniesla aj 13. séria, keď boli úspešní Otto Stenberg a Šalé, ktorý potom v 14. sérii rozhodol o triumfe svojho tímu.

„V nájazdoch som to nemal jednoduché. V predĺžení som totiž nepremenil niekoľko šancí. V nájazdoch je to lotéria, vždy 50 na 50. Veľmi som však túžil po víťazstve a medaile. Bol to obrovský tlak, keď v trinástej sérii súper skóroval a ja som musel tiež. A keď mi to vyšlo, tak som vedel, že gól dám aj potom. Bolo to niečo výnimočné,“ vyhlásil krídelník tímu Coachella Valley Firebirds z AHL.

Česko získalo medailu na MS v hokeji do 20 rokov tretí rok po sebe, aj pred rokom to bol už spomínaný bronz a pred dvoma striebro.