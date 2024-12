Bob a Bobek vyčarili úsmevy všetkým deťom na filmovej premiére

Do kín práve vstupuje celovečerný rodinný animák s názvom Bob a Bobek vo filme s podtitulom Na stope Mrkvojeda. Včerajšiu slávnostnú premiéru za osobnej účasti obľúbených králikov Boba a Bobka si nenechali ujsť ani dabingoví herci, ktorí postavičkám vo filme prepožičali svoj hlas. Lukáš Frlajs, Michal Ďuriš, Dušan Cinkota, Roman Pomajbo či Vanda Ružičková prišli do kina aj so svojimi rodinami a užili si skvelú zábavu v plnej kinosále. Bob a Bobek vstupujú do slovenských kín už dnes – 5. decembra 2024.

Foto: Forum Film

Bob a Bobek, králiky z kúzelníckeho klobúka, sa po takmer polstoročí presunuli z televíznych obrazoviek na veľké plátna kín, aby potešili malých aj veľkých divákov. V filmovom príbehu veľký Bob a malý Bobek žijú v maringotke po slávnom kúzelníkovi v záhradkárskej kolónii, kde sa pripravuje súťaž o najlepšiu zeleninu Zlatý koreň. Bob a Bobek sa s nadšením do súťaže zapoja, ale situáciu komplikujú ich nie práve najlepšie záhradkárske schopnosti a ľstivý sused. Navyše všetkým súťažiacim začne zo záhradiek miznúť úroda a nie je isté, či sa podarí vyhlásiť víťaza. Bob a Bobek to nemienia nechať len tak, a začnú po vinníkovi pátrať na vlastné labky.

Foto: Forum Film

Bob a Bobek v slovenskom znení prehovoria hlasmi Dáriusa Kočiho a Lukáša Frlajsa. V pôvodnom českom znení seriálu nahováral obe postavičky Josef Dvořák, zatiaľ čo v novom filme dostali legendárne králiky svoje vlastné hlasy. Staršiemu a rozvážnejšiemu Bobovi prepožičal svoj slovenský hlas Dárius Koči, a rolu menšieho Bobka, ktorý niekedy rýchlejšie koná, než myslí, dostal Lukáš Frlajs. V úlohe ľstivého suseda sa predstaví Michal Ďuriš, ktorý prepožičal zápornej postave noblesu a dramatickosť. V ďalších postavách sa divákom budú prihovárať hlasy Roman Pomajba, Dušana Cinkotu, Vandy Ružičkovej či Jána Grešša.

Foto: Forum Film

Informačný servis