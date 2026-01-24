Blanár odsúdil ruské útoky na energetické ciele, vyjadril podporu ukrajinským civilistom

Foto: www.facebook.com
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) vyjadril podporu ukrajinským civilistom. Urobil tak po opakovaných útokoch Ruska na energetické ciele na Ukrajine. Mnohí Ukrajinci sú tak v týchto mrazivých dňoch vystavení utrpeniu.

„Odsudzujem tieto útoky, ktorých dôsledky sú fatálne práve počas zimného obdobia a vyzývam Ruskú federáciu, aby prestala s týmto nehumánnym prístupom a aby rešpektovala medzinárodné humanitárne právo,“ vyhlásil Blanár.

Minister súčasne pripomenul, že Slovensko dodalo len v tomto mesiaci dvakrát viac urgentnej elektrickej energie Ukrajine ako za minulý rok. „Rovnako som už v decembri uvoľnil pol milióna eur pre ukrajinské veľvyslanectvo v Bratislave, aby mohlo nakúpiť od slovenských dodávateľov 38 veľkých generátorov, ktoré sú schopné vyrobiť elektrickú energiu pre väčšie celky ako školy, škôlky a nemocnice,“ doplnil Blanár.

Minister súčasne telefonoval s ukrajinským veľvyslancom Myroslavom Kastranom, v ktorom sa vyjadril, že v žiadnom konflikte by nemali trpieť civilisti. Kastran ho informoval, že väčšina generátorov zo Slovenska slúži v Sumskej oblasti na zmiernenie výpadkov elektrickej energie pre mrazivé počasie. „Rovnako budeme tlmočiť veľvyslanectvu Ruskej federácie na Slovensku náš protest voči porušovaniu medzinárodného humanitárneho práva,“ uzavrel minister.

