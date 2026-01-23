Moskva nemieni ustúpiť, Peskov zopakoval kľúčovú podmienku na ukončenie vojny na Ukrajine

Obe strany označujú budúci status východnej Ukrajiny za jeden z hlavných sporných bodov pri hľadaní dohody o ukončení vojny, ktorá si vyžiadala desaťtisíce obetí, milióny vysídlila a zdevastovala celý región.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Kremeľ v piatok pred trojstrannými rokovaniami s predstaviteľmi Washingtonu a Kyjeva v Spojených arabských emirátoch oznámil, že nemieni ustúpiť od svojej kľúčovej požiadavky na ukončenie vojny na Ukrajine, ktorou je stiahnutie ukrajinskej armády z Donbasu.

„Pozícia Ruska je známa – Ukrajina, ukrajinské ozbrojené sily, musia opustiť územie Donbasu. To je veľmi dôležitá podmienka,“ vyhlásil hovorca KremľaDmitrij Peskov.

Nádej z Abú Zabí?

Do Abú Zabí smerujú delegácie Ukrajiny, Ruska a USA deň po tom, čo sa americký prezidentDonald Trump stretol v Davose s ukrajinským lídromVolodymyrom Zelenským, a len niekoľko hodín po nočných rozhovoroch amerického vyslanca Stevea Witkoffa s ruským vodcomVladimirom Putinom v Kremli.

Obe strany označujú budúci status východnej Ukrajiny za jeden z hlavných sporných bodov pri hľadaní dohody o ukončení vojny, ktorá si vyžiadala desaťtisíce obetí, milióny vysídlila a zdevastovala celý región. „Donbas je kľúčová otázka,“ povedal Zelenskyj pred novinármi a dodal, že dúfa, že rokovania povedú k ukončeniu vojny.  „Môže to skončiť inak, ale je to krok (vpred),“ pripustil.

Tajomná ruská delegácia

Ukrajinskú delegáciu tvoria šéf prezidentskej kancelárie Kyrylo Budanov, šéf bezpečnosti Rustem Umerov,  vyjednávač Davyd Arachamija a veliteľ pozemných síl Andrij Hnatov.

Ruskú stranu povedie generál Igor Kosťukov, šéf vojenskej rozviedky GRU. Moskva oznámila, že vysiela čisto vojenskú delegáciu, ale mená jej členov zatiaľ nezverejnila. Americkú delegáciu vedie Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff, pričom na rokovaniach sa má zúčastniť aj zať amerického prezidenta Jared Kushner.

