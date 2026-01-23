Nesmú dostať čas na nádych. Berlín pochybuje, že je Moskva pri mierových rokovaniach pripravená na ústupky

Nemecko pochybuje, že Moskva bude ochotná pristúpiť na kompromis pri rozhovoroch o dohode na ukončenie vojny na Ukrajine na dnešnom stretnutí delegácií Ruska, Ukrajiny a Spojených štátov v Spojených arabských emirátoch.
„Stále existujú veľké otázniky nad tým, do akej miery je Rusko skutočne pripravené ustúpiť od svojich maximalistických požiadaviek,“ povedal v piatok novinárom hovorca nemeckej vlády Steffen Meyer po tom, ako Moskva opätovne zdôraznila, že trvá na stiahnutí ukrajinských síl z Donbasu.
Moskva nemieni ustúpiť, Peskov zopakoval kľúčovú podmienku na ukončenie vojny na Ukrajine
Podľa Berlína akákoľvek dohoda musí smerovať k dlhodobému a udržateľnému mieru. „Nič by sme nezískali, ak by mierová dohoda poskytla Rusku len priestor na nadýchnutie a umožnila mu neskôr spustiť nové útoky,“ upozornil Meyer s tým, že hlavný dôraz musí byť na otázku bezpečnostných záruk.
Kremeľ pred trojstrannými rokovaniami v SAE oznámil, že nemieni ustúpiť od svojej kľúčovej požiadavky na ukončenie vojny na Ukrajine, ktorou je stiahnutie ukrajinskej armády z Donbasu. „Pozícia Ruska je známa – Ukrajina, ukrajinské ozbrojené sily, musia opustiť územie Donbasu,“ uviedol kremeľský hovorcaDmitrij Peskov.