Nesmú dostať čas na nádych. Berlín pochybuje, že je Moskva pri mierových rokovaniach pripravená na ústupky

Podľa Berlína akákoľvek dohoda musí smerovať k dlhodobému a udržateľnému mieru.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
APTOPIX Russia Ukraine War
Mŕtve telo záchranára leží na zemi pred obytnou budovou poškodenou ruským útokom na Kyjev na Ukrajine v piatok 9. januára 2026. Foto: Archívne, SITA/AP
Nemecko Iné správy Iné správy z lokality Nemecko

Nemecko pochybuje, že Moskva bude ochotná pristúpiť na kompromis pri rozhovoroch o dohode na ukončenie vojny na Ukrajine na dnešnom stretnutí delegácií Ruska, Ukrajiny a Spojených štátov v Spojených arabských emirátoch.

„Stále existujú veľké otázniky nad tým, do akej miery je Rusko skutočne pripravené ustúpiť od svojich maximalistických požiadaviek,“ povedal v piatok novinárom hovorca nemeckej vlády Steffen Meyer po tom, ako Moskva opätovne zdôraznila, že trvá na stiahnutí ukrajinských síl z Donbasu.

Podľa Berlína akákoľvek dohoda musí smerovať k dlhodobému a udržateľnému mieru. „Nič by sme nezískali, ak by mierová dohoda poskytla Rusku len priestor na nadýchnutie a umožnila mu neskôr spustiť nové útoky,“ upozornil Meyer s tým, že hlavný dôraz musí byť na otázku bezpečnostných záruk.

Kremeľ pred trojstrannými rokovaniami v SAE oznámil, že nemieni ustúpiť od svojej kľúčovej požiadavky na ukončenie vojny na Ukrajine, ktorou je stiahnutie ukrajinskej armády z Donbasu. „Pozícia Ruska je známa – Ukrajina, ukrajinské ozbrojené sily, musia opustiť územie Donbasu,“ uviedol kremeľský hovorcaDmitrij Peskov.

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Vojna na Ukrajine
51 fotografií v galérii
Russia Ukraine War
Viac k osobe: Dmitrij Peskov
Okruhy tém: Mierové rokovania o Ukrajine Nemecká vláda Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk