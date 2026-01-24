Slovensko nedostalo pozvanie do Trumpovej Rady mieru, Karas hovorí o zlyhaní Ficovej politiky

Slovensko nedostalo pozvanie od Donalda Trumpa do Rady mieru. Podľa podpredsedu Kresťanskodemokratického hnutiaViliama Karasa je to zlyhaním politiky premiéra Roberta Fica (Smer-SD).
Zodpovednosť pripisuje aj Blanárovi
Rovnako to podľa neho platí aj v prípade neúčasti na medzinárodnom ekonomickom fóre v Davose, uviedol Karas v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.
„Zahraničná politika Fica, ktorou sa hrdo chváli, aby zakryl zlyhania v domácej politike, jednoducho zlyhala. Je to hanba, aby štáty ako Kosovo, ktoré my neuznávame, dostali pozvánku do Trumpovej organizácie a Fico, ktorý podpisoval 15-miliardovú zákazku, takú pozvánku ani nedostal,“ vyhlásil Karas.
Podľa Karasa je to jasným dôkazom zlyhania Ficovej politiky na všetky štyri svetové strany. Rovnaký podiel na tom podľa jeho slov má aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). Podľa Karasa ide o také zlyhanie, že by to mohlo byť až na odstúpenie šéfa diplomacie.
Otázniky nad komunikáciou
„Napriek tomu, že dva roky trvali na tom, že s každým výborne komunikujú a že majú všade otvorené dvere, dnes aj oveľa menšie štáty ako my dostali pozvánku. Ja sa pýtam, prečo tá pozvánka neprišla,“ dodal Karas s tým, že samozrejme by sa muselo prehodnotiť, či sa stať súčasťou Trumpovej organizácie alebo nie.
„Ja napríklad súhlasím v tomto s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou, ktorá hovorí, že keď príde tá pozvánka, tak prečo nie. Ak môžeme prispieť k budovaniu mieru, prečo nie? Poďme sa o tom baviť, len aby to nekanibalizovalo OSN,“ doplnil Karas, podľa ktorého bola absolútnou chybou aj neúčasť premiéra na ekonomickom fóre v Davose.
„To je presne typický premiér. Vyberá si a robí svoju politiku, ako uzná za vhodné a riskuje slovenskú štátnosť,“ povedal Karas. Po dvoch rokoch sa podľa neho ukazuje, že celá Ficova zahraničná politika zlyháva.