Dronový útok na ruský ropný sklad spôsobil požiar

Dronový útok v piatok skoro ráno vyvolal požiar v ropnom sklade v ruskom meste Penza, ktoré leží na západe krajiny. Útok nespôsobil žiadne obete. Informoval o tom gubernátor Penzianskej oblasti Oleg Melničenko.
Videá na sociálnych sieťach ukazujú stĺp plameňov šľahajúci z ropného skladu. Úrady pôvod dronov nešpecifikovali. Ruské ministerstvo obrany však oznámilo, že jeho protivzdušná obrana v noci zneškodnila najmenej 12 ukrajinských dronov vrátane jedného nad Penzianskou oblasťou.
„Okolo štvrtej ráno vypukol po dronovom útoku požiar v ropnom sklade v Penze. Podľa predbežných údajov nedošlo k žiadnym obetiam ani zraneniam,“ napísal na komunikačnej platforme Telegram Melničenko.
Ukrajina sa k útoku bezprostredne nevyjadrila. Počas takmer štyroch rokov vojny však opakovane útočí na ruskú energetickú infraštruktúru s cieľom oslabiť financovanie ruskej vojny. Relatívne lacné ukrajinské drony spôsobili na ruských ropných a plynárenských zariadeniach škody v hodnote miliárd dolárov. Ukrajinská vláda tvrdí, že tieto útoky sú spravodlivou odvetou za ruské údery na energetickú infraštruktúru krajiny.