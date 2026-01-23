Únia posiela ďalšie generátory na Ukrajinu, ktorá v krutej zime musí čeliť ruským útokom na energetickú sieť

Európska únia (EÚ) v piatok oznámila, že na Ukrajinu posiela ďalších 447 generátorov, aby pomohla zabezpečiť elektrinu pre kľúčové zariadenia po tom, čo ruské útoky pripravili obyvateľov o teplo a svetlo počas mrazivej zimy.
„Pokračujúce ruské útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny úmyselne pripravujú civilistov o teplo, svetlo a základné služby uprostred krutej zimy,“ povedala komisárka EÚ pre pripravenosť a krízové riadenie Hadja Lahbibová.
Približne 25 percent obytných budov v Kyjeve zostáva v mrazivom počasí bez kúrenia
Nová zásielka doplní 9 500 generátorov, ktoré Únia už Kyjevu poskytla. Podľa Bruselu budú generátory slúžiť na napájanie nemocníc, útulkov a kritických služieb.
Ukrajina minulý týždeň vyhlásila stav núdze v energetike po nepretržitých intenzívnych ruských úderoch na jej energetické zariadenia, pre ktoré boli prerušené dodávky tepla aj elektriny pri teplotách okolo mínus 20 stupňov Celzia.