Únia posiela ďalšie generátory na Ukrajinu, ktorá v krutej zime musí čeliť ruským útokom na energetickú sieť

Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
Russia Ukraine War Blackout
Ukrajinci v krutých mrazoch bojujú s výpadkami dodávok energií pre ruské útoky na kľúčové energetické systémy. Foto: AP Photo/Danylo Antoniuk
Európska únia (EÚ) v piatok oznámila, že na Ukrajinu posiela ďalších 447 generátorov, aby pomohla zabezpečiť elektrinu pre kľúčové zariadenia po tom, čo ruské útoky pripravili obyvateľov o teplo a svetlo počas mrazivej zimy.

„Pokračujúce ruské útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny úmyselne pripravujú civilistov o teplo, svetlo a základné služby uprostred krutej zimy,“ povedala komisárka EÚ pre pripravenosť a krízové riadenie Hadja Lahbibová.

Nová zásielka doplní 9 500 generátorov, ktoré Únia už Kyjevu poskytla. Podľa Bruselu budú generátory slúžiť na napájanie nemocníc, útulkov a kritických služieb.

Ukrajina minulý týždeň vyhlásila stav núdze v energetike po nepretržitých intenzívnych ruských úderoch na jej energetické zariadenia, pre ktoré boli prerušené dodávky tepla aj elektriny pri teplotách okolo mínus 20 stupňov Celzia.

