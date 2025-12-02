Výnimočný roadster BMW Z4 končí. Final Edition na rozlúčku - FOTO

BMW ohlásilo koniec modelu Z4. Séria športových áut Z sa tak opäť dočkala konca bez jasnej vidiny náhrady. Osud Z4 minulý rok predznamenala Toyota. Takto pred rokom totiž ohlásila poslednú edíciu svojho kupé s rovnako ikonickým názvom. Supra a Z4 sú alternatívy toho istého vozidla.
Kým Supra má strechu pevnú, Z4 má plátenú. Nezdá sa, že by spolupráca medzi BMW a Toyotou mala v najbližšom čase splodiť ďalšie športové vozidlá v obdobnom duchu. Ak vám teda Z4 niečo hovorí, nemali by ste váhať.
Výnimočné dvojičky Z4 a Supra
BMW sa sérii modelov s označením Z venovalo už od roku 1989, keď na trh dorazil model Z1. Nasledovalo kupé, či azda pravé shooting brake Z3 a od roku 2002 tu máme model Z4, ktorý s približne dvojročnou pauzou medzi rokmi 2016 až 2018 BMW ponúka dodnes. A keď už sme pri výpočte modelov Z, zabudnúť nemôžeme ani na výnimočnú Z8-čku, ktorá bola v predaji medzi rokmi 2000 až 2005.
Vývoj novej generácie Z4 bol pritom už pred necelými desiatimi rokmi pre ekonomické oddelenie BMW značným problémom a nepodaril by sa, keby v zhruba rovnakom čase netúžila po obnove svojho slávneho modelu aj Toyota. Vývoj nebol zvlášť rýchly, ale nakoniec sa podaril a automobiloví nadšenci vďaka nečakanej nemecko-japonskej spolupráci získali hneď dve športové autá, ktoré navonok vôbec nevyzerali ako súrodenci.
Až pohľad do špecifikácií ukázal, že o pohonné jednotky sa staralo BMW, inak by fanúšikovia Supry len ťažko dostali do daru silný radový šesťvalec, ktorý ešte stále môžu v Toyote získať. Teda do momentu, kým sa Toyote minú všetky skladovky Supry.
Final Edition ako stupeň výbavy
BMW aktuálne stále ponúka možnosť konfigurovať si Z4 podľa vlastného uváženia. Verzia Final Edition vstúpi do predaja v limitovanom počte v januári 2026. Výroba sa skončí v marci budúceho roka, takže Final Edition bude v predaji zhruba dva mesiace, no môže to byť aj menej v závislosti od naplnenosti kapacity výroby.
Final Edition si záujemcovia budú môcť zvoliť ako stupeň výbavy ku všetkým súčasným motorizáciám vrátane 20i, 30i i šesťvalcovej M40i. Pre základnú pohonnú sústavu s benzínovým štvorvalcom naladeným na 145 kW bude Final Edition za 7400 eur, keďže jej osadenie je podmienené zakúpením balíka M Sport. Pre verzie s výkonom 190 kW (30i) a s výkonom 250 kW (M40i) bude stáť 4200 eur, keďže tie už balík M Sport majú v základe.