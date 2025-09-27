BMW iX3 Neue Klasse už na Slovensku. Ceny revolučného auta príjemne prekvapia - FOTO

BMW iX3 Neue Klasse malo krátko pred víkendom slovenskú premiéru. Konala sa v priestoroch bratislavského letiska ako istá symbolická pocta koreňom značky, ktorá má ešte dnes v logu vrtuľku leteckého motora.
BMW je s lietaním späté, no späté je aj s históriou, ktorá prinášala nádej, sklamania i existenčné problémy. Dnes je značka silnejšia ako kedy predtým a výzvu v podobe novej doby, novej éry a novej konkurencie vzala naozaj od podlahy. Jej nový model prekonáva všetky, ktoré výrobca doteraz uviedol.
Zároveň sa oblúkom vracia ku koreňom doby, ktorá bola svedkom vzniku novodobého BMW. Boli to časy, keď BMW opäť lavírovalo na hrane útesu a hľadalo samé seba i svoju tvár. Našlo ju v podobe áut, ktoré dnes voláme Neue Klasse. Ikonické ladvinky, ostro rezané krivky s typickým vizuálom.
Nová Neue Klasse nedostala svoje meno “až po” ale “už pred.” To preto, lebo BMW tentokrát nevstupuje do takého veľkého neznáma ako s prvou Neue Klasse. Model ide tam, kde už poniektorá konkurencia je, avšak nie v takej forme, s takými schopnosťami a vlastne so všetkým naraz.
Revolučná v každom ohľade
BMW iX3 druhej generácie (prvá prišla v roku 2021) je skutočne značným posunom a to nielen z pohľadu samotného nemeckého výrobcu, ale aj z pohľadu Európy a jej potenciálu vzdorovať silnej čínskej konkurencii. Toto je auto, ktoré je odhodlané a schopné bojovať o zákazníka nielen v Európe, ale aj v Číne. Má totiž zvrátiť výrazný pokles záujmu čínskych motoristov o vozidlá mníchovskej značky. A treba uznať, že na to má všetky zbrane.
BMW doteraz svoje vozidlá postupne vyvíjalo. V každom zo základných smerov vývoja svoje modely medzigeneračne postupne plynulo a obozretne posúvalo ďalej. Ešte nikdy sa nestalo, že by značka urobila taký veľký krok vo všetkých smeroch naraz pri jednom modeli. Možno ak nerátame BMW i3, no na tento prvý novodobý elektromobil sa akosi zabúda.
Veď koniec koncov bol to práve on, ktorý ako prvý prišiel pred dvanástimi rokmi s myšlienkami, ktoré si dnes osvojujú autá prakticky v celom automobilovom priemysle. Nové materiály, nové prístupy, nová infozábava, nový štýl, nové pohony a to vrátane pohonu s tzv. predlžovačom dojazdu, teda niečím, čo vo veľkom fičí v Číne a o pár mesiacov/rokov bude rozšírené aj u nás. Ale späť k novému iX3.
V čom je teda také revolučné?
O veľkej časti noviniek, ktoré model priváža sme už písali. Stačí tak stručne spomenúť štyri superpočítače, ktoré nahrádzajú desiatky riadiacich jednotiek, šetria kabeláž a zvyšujú výkon jednotlivých komponentov vozidla. Ďalej 800 V architektúru z ktorej model ťaží nielen úspornejšiu techniku, ale najmä vyšší výkon nabíjania, ktorý môže v prípade tohto auta dosiahnuť až 400 kW. Ďalej sú to…