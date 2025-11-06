Tretina zimných pneumatík v teste prepadla. Lacné ázijské modely zlyhali najmä na mokrej vozovke

Zimná sezóna sa blíži a s ňou aj otázka, ktoré pneumatiky ponúknu vodičom istotu a bezpečie na ceste. Spotrebiteľská organizácia dTest otestovala 31 modelov zimných pneumatík rozmeru 225/40 R18 a zistila, že tretina z nich prepadla. Najväčšie problémy zaznamenali lacné pneumatiky z východoázijskej produkcie, ktoré zlyhávali najmä na mokrej vozovke.
Test sa zameral na jazdné vlastnosti na suchom, mokrom, zasneženom a zľadovatenom povrchu, ako aj na spotrebu paliva, hlučnosť, odolnosť a vplyv na životné prostredie. Dobré hodnotenie získala len pätina výrobkov, pričom deväť modelov dopadlo „nedostatočne“. Dôvodom bola najmä zlá ovládateľnosť pri jazde v daždi.
„Pneumatiky, ktoré nezaistia bezpečnú jazdu v bežných zimných podmienkach, nemajú na trhu čo robiť,“ upozornila šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová.
Najväčšie riziko: mokrý povrch
Jazda na mokrom povrchu bola pre lacné pneumatiky najväčšou skúškou. Modely Evergreen EW66, Goodride SW608, Tomket Snowroad Pro 3 a Star Performer Stratos UHP získali pri teste na mokrej vozovke nulové hodnotenie. Pri brzdení z 80 km/h mali niektoré pneumatiky o desať metrov dlhšiu brzdnú dráhu ako najlepšie hodnotené modely, čo môže znamenať rozdiel medzi včasným zastavením a nehodou.
Prekvapenia na snehu
Nie všetky pneumatiky obstáli aj na suchom povrchu. Niektoré reagovali s oneskorenou reakciou na volant alebo sa dostávali do pretáčavého šmyku. Výrazné rozdiely sa ukázali aj na snehu, kde sa niektoré modely nedokázali vozidlo udržať v priamom smere ani pri nízkej rýchlosti.
Na snehu však test priniesol aj prekvapenia. Model Syron Everest 2 získal ako jediný veľmi dobrú známku za ovládateľnosť a najkratšiu brzdnú dráhu. „V porovnaní s jazdami na suchej a mokrej vozovke, ktoré boli v ich podaní pre vodičov naozajstným utrpením, ide o pozoruhodný kontrast,“ dodala Hoffmannová.
Výdrž a udržateľnosť
Najodolnejšie pneumatiky v teste vydržali až 81-tisíc kilometrov, kým najmenej trvácne len 34 200 kilometrov. V oblasti ekológie však žiaden model nedosiahol na dobré hodnotenie. Výrobcovia stále poskytujú málo informácií o výrobných procesoch a certifikáciách. Najbližšie k dobrej známke boli Continental a Uniroyal, najslabšie výsledky v prístupe k udržateľnosti dosiahol Syron.
Cena nie je všetko
Test opäť potvrdil, že vysoká cena nie je automaticky zárukou kvality, no príliš lacné pneumatiky môžu predstavovať riziko. „Známe značky obstáli, lacnejšie modely zlyhávali pri krízových manévroch,“ zhrnula Hoffmannová.
Kompletné výsledky testu zimných pneumatík nájdu spotrebitelia v októbrovom vydaní časopisu najväčšej českej spotrebiteľskej organizácie dTest alebo na webe www.dtest.sk.