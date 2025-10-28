Pozor na zimné pneumatiky: Čo platí na Slovensku, môže byť za hranicami pokutované

S príchodom sviatku Pamiatky zosnulých sa slovenské cesty každoročne zapĺňajú autami. Viacerí vodiči vyrážajú na dlhšie trasy, často do iných regiónov, čo znamená nielen hustejšiu premávku, ale aj vyššie riziko nehôd. Odborníci zo spoločností Business Lease a Uniqa preto apelujú na vodičov, aby sa zamerali na defenzívnu jazdu, technickú pripravenosť vozidla a rešpektovanie sezónnych pravidiel o zimných pneumatikách.
„Namiesto ponáhľania sa zvoľte defenzívnu jazdu a vždy ju prispôsobte stavu vozovky,“ upozorňuje Vladimír Guštafik, Head of Operations Services spoločnosti Business Lease Slovakia. Podľa neho je základom bezpečnej jazdy dobrý technický stav vozidla. Od funkčných svetiel až po správne nahustenie pneumatík.
Zimné pneumatiky sú podľa odborníkov nevyhnutné už pri teplotách pod 7 °C, a to najmä v oblastiach s prízemnými mrazmi. „V zimných podmienkach majú výrazne kratšiu brzdnú dráhu a dokážu auto lepšie udržať na ceste oproti letným pneumatikám,“ dodáva Guštafik.
Pozornosť treba venovať aj správnemu tlaku. Prehustená pneumatika sa dotýka vozovky len stredom, čo znižuje trakciu a zvyšuje riziko šmyku. Skontrolovať treba aj geometriu kolies, hmlovky, stav prevádzkových kvapalín, lekárničku a náhradné vybavenie.
Vidieť a byť videný: skontrolujte svetlá
Sychravé počasie a skorá tma znižujú viditeľnosť.„Pri jazde cez deň v hmle či hustom snežení prepnite na stretávacie svetlá, prípadne použite hmlovky, keďže automatické prepnutie svetiel z denného svietenia na stretávacie nemusí vždy efektívne fungovať,“ odporúča Guštafik. Správne osvetlenie vozidla je podľa neho rovnako dôležité ako kvalitné pneumatiky. Vodič by mal nielen dobre vidieť, ale aj byť dostatočne viditeľný pre ostatných účastníkov premávky.
Predvídajte a udržujte odstup
Defenzívna jazda je v jesennom období kľúčová. „Brzdné dráhy sú v sychravom počasí, na mokrej či primrznutej vozovke výrazne dlhšie. Preto je potrebné viac predvídať, znížiť rýchlosť a nechávať si väčšie odstupy od vozidiel pred vami,“ radí Guštafik.
Ak sa počasie mení, vodiči by si mali opatrne vyskúšať stav vozovky pribrzdením, no bez ohrozenia ostatných. Moderné vozidlá s ABS či adaptívnym tempomatom sú v takýchto situáciách veľkým pomocníkom. Automaticky prispôsobujú odstup a brzdenie podľa premávky.
Nestrácajte koncentráciu
Dlhá trasa alebo jazda po tme sú náročné na sústredenie. Odborníci odporúčajú robiť si prestávky každé dve hodiny a dbať na správne nastavenie sedadla aj opierky hlavy.
Ak napriek všetkej opatrnosti nastane nehoda, je kľúčové nepanikáriť. „Ako prvé sa vždy presvedčte, či nie je ohrozený život niektorého z účastníkov cestnej premávky. Ak áno, poskytnite prvú pomoc a volajte záchrannú službu,“ zdôrazňuje Guštafik.
Vodiči by mali mať po ruke formulár Záznam o nehode, mobilom urobiť fotodokumentáciu a v prípade stretu so zverou vždy privolať políciu. „Povinnosťou vodiča je privolať políciu bez ohľadu na výšku škody či to, či je vozidlo v osobnom vlastníctve alebo na operatívny lízing,“ dodáva odborník z Business Lease.
Zimné pneumatiky: Pozor na rozdiely medzi krajinami
Od 1. novembra sa oficiálne začína zimná sezóna aj na slovenských cestách. Ako pripomína Jiří Moravec z poisťovne Uniqa, povinnosť prezutia sa u nás viaže na stav vozovky, nie na konkrétny dátum. „Pre bezpečnosť nie je rozhodujúci kalendár, ale teplota a stav vozovky. Už pri poklese pod 7 °C sú zimné pneumatiky podstatne účinnejšie – brzdná dráha môže byť kratšia až o tretinu,“ vysvetľuje.
Slovenský zákon pritom určuje povinnosť zimných pneumatík, ak je na ceste sneh, ľad alebo námraza. Pre nákladné vozidlá platí obdobie od 15. novembra do 31. marca.
Aj keď celosezónne pneumatiky s označením M+S sú na Slovensku stále povolené, v Nemecku už nepostačujú. Tam sú za zimné uznávané len pneumatiky s tzv. „alpským symbolom“ (3PMSF).
Pred cestou skontrolujte pravidlá v cieľovej krajine
Česko: zimné pneumatiky povinné od 1. novembra do 31. marca, ak je na vozovke sneh, ľad alebo námraza.
Rakúsko: povinné od 1. novembra do 15. apríla, pokuty môžu dosahovať tisíce eur.
Maďarsko a Poľsko: zimné pneumatiky nie sú povinné, len odporúčané.
Nemecko: povinné 3PMSF pneumatiky počas zimnej sezóny od 1. októbra do Veľkej noci.