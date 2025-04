Individuálny dovoz osobných áut po poklese opäť stúpa, za kvartál sa ich na Slovensko doviezlo takmer 15-tisíc

Individuálny dovoz osobných automobilov po prepade zo začiatku roka opäť rastie. Kým v januári si ich Slováci doviezli len 4 467, vo februári to už bolo viac ako 4 700 a v marci sa toto číslo vyšplhalo na 5 383 vozidiel. Počas prvého kvartálu 2025 sa na Slovensko individuálne doviezlo 14 562 osobných áut.

Stúpli individuálne dovozy

Podľa štatistík Ministerstva vnútra SR sa v marci v Bratislavskom kraji prehupol počet registrácií cez tisícku. Ako informoval PR manažér Peter Pucher zo spoločnosti AURES Holdings, ktorá na Slovensku prevádzkuje sieť autocentier AAA AUTO a Mototechna, stalo sa to tento rok po prvýkrát.

Individuálne dovozy však stúpali vo všetkých oblastiach Slovenska. Ani jeden krajský inšpektorát nevykázal menej ako 500 registrácií. Ešte v januári pritom táto hranica bola nedosiahnuteľná pre polovicu krajov. Po Bratislave a okolí sa na druhom mieste umiestnil Nitriansky kraj so 748 dovozmi. Najmenej – 533 vozidiel, zaregistrovali dopravní policajti v Košickom kraji.

Očakávané jarné oživenie

„Kým januárový prepad bol do značnej miery prekvapením, jarné oživenie sa dalo očakávať. Pre trh s ojazdenými automobilmi je sezónnosť typickým javom a práve v prvom štvrťroku sa preto snažia predajcovia zvýhodnenými ponukami stimulov dopyt po zimnom útlme. Očividne sa to darí, čo potvrdzujú aj naše predajné štatistiky, ktoré vykazujú rekordné hodnoty,“ skonštatovala generálna riaditeľka spoločnosti AURES Holdings Karolína Topolová, ktorá zároveň upozornila na vysokú rizikovosť mnohých dovážaných ojazdených áut so stočenými kilometrami, či neprofesionálnymi opravami.

„Bohužiaľ tak dlhodobo prispievajú k zhoršeniu kvality celkového sekundárneho trhu s osobnými autami na Slovensku,“ dodala Topolová.