Zmeny v emisných pravidlách môžu automobilky ochrániť od miliardových pokút

Do konca tohto roka navrhne Európska komisia legislatívu zameranú na dekarbonizáciu firemných vozových parkov. Veľké spoločnosti s flotilami nad 100 vozidiel by od roku 2030 mali nakupovať výlučne bezemisné vozidlá. To by mohlo do roku 2035 priniesť na trh ojazdených vozidiel takmer 7 miliónov cenovo dostupných elektrických vozidiel pre súkromných kupujúcich. Ide o jedno z mnohých opatrení balíka strategických opatrení, ktoré nedávno predstavila Európska komisia.

Zmeny v emisných pravidlách

Automotive Action Plan (AAP) zahŕňa aj podporu nákupu elektromobilov, ako aj výroby batérií a budovania nabíjacej infraštruktúry, zrýchlenie zavádzania autonómnych vozidiel, či ochranu európskeho trhu pred neférovou konkurenciou.

„Asi najviac však z predloženého Akčného plánu budú rezonovať zmeny v emisných pravidlách a hlavne miliardových pokutách, ktoré automobilkám hrozili už na konci tohto roka,“ komentoval riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) Patrik Križanský.

Šalamúnske riešenie

Na maximálnych flotilových emisných cieľoch každej automobilky s postupným znižovaním každých päť rokov sa nič nemení. Stále platí, že v roku 2025 má každá automobilka tieto emisie znížiť o ďalších 15 percent, a takto postupne smerovať k nulovým emisiám v roku 2035.

„Komisia však vyriešila enormný tlak výrobcov tak trochu šalamúnsky – emisné limity ostali v platnosti v pôvodnej výške, avšak ich plnenie sa nebude vyhodnocovať po ukončení roka, ale kumulatívne v trojročnom cykle 2025-27,” vysvetlil Križanský.

Spomalenie elektrifikácie dopravy

V praxi tak získavajú automobilky väčšiu flexibilitu, keď budú môcť prípadne nesplnené limity za tento rok dohnať vyšším predajom nízkoemisných vozidiel v nasledujúcich dvoch rokoch.

„Elektrifikácia dopravy v Európe sa mierne spomalí, pretože automobilky budú mať na splnenie celkových emisií flexibilitu troch rokov,“ upozornil riaditeľ SEVA a dodal

„Pozeráme sa na túto úpravu pragmaticky a hodnotíme to s pochopením dnešnej situácie v ekonomike aj politike. Je to lepšia alternatíva, ako keby sa emisné ciele od základov prehodnocovali.“

Miliardy na podporu batériového priemyslu

Výrobcovia budú mať viac času predstaviť európskej verejnosti ďalšie atraktívne a cenovo dostupné modely. S predajom viacerých menších a stredných elektrických modelov už začali a ďalšie prídu na trh v tomto a nasledujúcom roku.

„Podobne ako pri clách na čínske elektromobily, aj v tomto prípade Komisia kupuje európskemu automobilovému sektoru dodatočný čas, avšak nie je ho veľa – najviac tie dva až tri roky. Je to obdobie, počas ktorého musí celé odvetvie naozaj zabrať, inovovať, zefektívňovať výrobu, dodávateľské a logistické reťazce, myslieť a aj konať vo veľkom,” zhodnotil Križanský.

Príležitosť pre Slovensko

AAP sa podľa neho môže pre Slovensko stať obrovskou príležitosťou. „Na podporu batériového priemyslu budú v programe Battery Booster vyčlenené miliardy eur. Lokalizácia batériovej výroby bude kľúčovým kritériom pre podporu z EÚ,“ dodal riaditeľ SEVA.

AAP je súčasťou iniciatívy Clean Industrial Deal, zameranej na podporu konkurencieschopnosti, odolnosti a dekarbonizácie európskeho priemyslu, s dôrazom na energeticky náročné odvetvia a čisté technológie.